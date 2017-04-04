Samsung’un Galaxy S8 ile Duyurduğu DeX’in Türkiye Satış Fiyatı Belli Oldu

Samsung geçtiğimiz günlerde tanıttığı Galaxy S8 modelini masaüstü bilgisayara dönüştürecek olan yeni docku DeX’i duyurmuştu.

Samsung DeX kullanıcıların direkt olarak akıllı telefonlarını bir klavye ve mouse ile monitör üzerinden kullanmasını sağlayan bir istasyon olarak görev alıyor. Kullanıcılar DeX ile beraber Galaxy S8 üzerinden dokümanlarını düzenleyebiliyor, web’de gezinebiliyor, video izleyebiliyor, mesaj yanıtlayabiliyor ve çok daha fazlasını gerçekleştirebiliyor.

Klavye ve mouse kullanımı için özel olarak geliştirilen bir Android kullanıcı arayüzüne sahip DeX birden fazla boyutlandırılabilir pencere, içerik menüsü ve masaüstü internet tarayıcısı destekliyor. Ayrıca Microsoft ve Adobe ile yapılan işbirliği sayesinde DeX, Microsoft Office, Adobe Acrobat Reader ve Lightroom gibi mobil uygulamalarla uyumlu bir şekilde çalışıyor.

Kulanıcılar Galaxy S8’i HDMI uyumlu bir monitöre bağlı DeX’e bağlayarak anında çalışmaya başlayabiliyor. Ayrıca Bluetooth, USB ya da RF destekli klavye ile fare de kullanılabiliyor. DeX’in üzerinde iki adet USB 2.0, Ethernet, USB Type-C güç girişi yer alıyor. Ayrıca telefonun fazla ısınmasını önlemek için içerisinde bir de fan bulunuyor. DeX, Adaptif Hızlı şarj desteği sayesinde telefonu şarj edebiliyor. Galaxy S8 ile beraber 21 Nisan tarihinde satışa çıkacak olan DeX’in Türkiye fiyatı ise 599 TL.