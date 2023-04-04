Güney Koreli teknoloji devi Samsung, katlanabilir cep telefonu pazarının en büyük oyuncularından biri konumunda. Hatta Huawei yasağının ardından artık katlanabilir telefon pazarının tartışmasız lideri Samsung oldu diyebiliriz. Son zamanlarda, popüler bir teknoloji blog yazarı olan Yogesh Brar, Samsung’un bu yıl üçe katlanan ekrana sahip bir mobil cihaz çıkaracağını söyledi.

Bu gerçekleşirse, Samsung üç katlı katlanır cep telefonunu piyasaya süren ilk şirket olacak. Samsung, bu yıl içinde üç telefon piyasaya sürmeyi planlamıştı. Bunlar yeni katlanır serisi Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy S23 FE olacak. Ancak son haberlere göre Galaxy S23 FE lansmanı yapılmayacak. Bu cihazın yerini üç kat katlanabilir telefon alacak.

Samsung Display, bir önceki fuarda üç kez katlanabilen iki menteşeli bir OLED ekranı zaten göstermişti. Samsung Display’in panelin geliştirilmiş bir sürümünü piyasaya sürmesi bekleniyor. Şirket, bu yaklaşan üç katlı cihaz için kullanacak. Cihaz, Samsung Galaxy S23 Ultra ile aynı Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yongasından da güç alabilir.

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Diğer açılardan Samsung Galaxy Z Flip 5 ve Galaxy Z Fold 5, damla şeklinde yeni bir menteşe kullanabilir. Bu tasarımla daha geniş bir katlanma yarıçapı elde edilebilir. Önceki nesil katlama cihazlarıyla karşılaştırıldığında, yeni cihazın ekran kırışıklığı daha az belirgin olabilir. Ayrıca yeni telefon tamamen düz bir şekilde katlanabilecek. Tabii ki, bu cihazın bir tür su geçirmezliği, belki IPX8’i desteklemesini bekliyoruz. Bakalım Vivo gibi diğer katlanabilir telefon işinde yeni olanlar bu konuda ne yapacak?