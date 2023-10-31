Samsung, 2023’ün üçüncü çeyreği sonunda elde ettiği kazançları açıkladı. Samsung telefon satışları konusunda ilginç bir grafik sergiliyor. Bu dönemde şirket, bir önceki çeyreğe göre %12,31 azalarak 67,40 trilyon won (yaklaşık 49,99 milyar dolar) konsolide gelir elde etti. Cihaz Çözümleri (DS) Bölümü, kayıplarını daraltarak %77,6 azalma yaşadı. Mobil amiral gemisi modellerinin güçlü satışları ve ekran talebi sayesinde işletme karı %262,68 artış gösterdi.

İçindekiler Samsung telefon satışları bir çıkıyor bir düşüyor

Samsung telefon satışları bir çıkıyor bir düşüyor

Bellek İşi, yüksek katma değerli ürünlerin artan satışları ve ortalama satış fiyatlarının artması nedeniyle zararlarını azalttı. Sistem yarı iletkenlerindeki kazançlar, büyük uygulamalara olan talebin toparlanmasındaki gecikme nedeniyle etkilendi. Ancak Dökümhane İşletmesi, yeni tasarım kazançlarına dayalı yeni birikmiş iş yükü ile üç aylık yeni bir rekora imza attı.

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MX ve Networks işletmeleri, yıllık %6,86 düşüşle 30,00 trilyon won konsolide gelir elde etti. Bu bölüm, yıllık bazda %1,85 ve çeyrek çeyreğe göre %8,55 artışla 3,04 trilyon won faaliyet karı elde etti. Samsung, küresel akıllı telefon pazarındaki toparlanmanın etkisiyle genel pazar talebinin arttığını ifade etti. MX Business, yeni amiral gemisi modellerinin başarılı piyasaya sürülmesinin etkisiyle satışlarını ve karlılığını artırdı.

Yeni katlanabilir cihazlar, tabletler ve giyilebilir ürünler, güçlü satışlarla desteklenirken Galaxy S23 serisi de güçlü satış ivmesini sürdürdü. Dördüncü çeyrekte mevsimsellik nedeniyle akıllı telefon pazarının büyümesi ve özellikle premium segmentte artan rekabet bekleniyor. Ancak pazar belirsizlikleri, jeopolitik nedenlerden dolayı devam edebilir.

Samsung, katlanabilir cihazlar ve S23 serisi satışlarını yıl sonu tatil sezonunda promosyonlarla artıracağını ve tablet ile giyilebilir cihazlara odaklanarak müşterilerle ortak pazarlama kampanyalarını güçlendireceğini belirtti. Akıllı telefon pazarındaki rekabet ortamına rağmen, geliri ve kârı artırmak için amiral gemisi ürünlere ve üst satış çabalarına odaklanacaklarını ifade etti.

Samsung telefon pazarının amiral gemisi segmentine odaklanarak büyümeyi bekliyor, tablet talebinin artmasını öngörüyor ve TWS talebinin de artmasını bekliyor. MX Business, yıllık amiral gemisi sevkiyatlarını artırmayı ve akıllı telefon gelirinde pazar büyümesini aşmayı hedefliyor. Tabletler için ise büyük ekran talebini karşılamayı amaçlıyor.

Giyilebilir teknolojilerde sağlıklı yaşam özelliklerini artırarak müşterilere kişiselleştirilmiş deneyimler sunma planı yapıyor ve kârlılığı artırmayı hedefliyor. Bakalım Samsung telefon satışlarını artırabilecek mi?