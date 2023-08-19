Dünya genelinde mobil cihazlar için en büyük OLED panel üreticisi olan Samsung Display, teknolojik ilerlemeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Şirket, uzun bir süredir üst düzey akıllı telefonlara, hatta en büyük rakibi olan Apple’ın amiral gemisi telefonlarına bile OLED paneller sağlıyor. Samsung Display’in şimdiki hedefi ise geleneksel OLED panellerin ötesine geçerek neredeyse çerçevesiz ekranlar üretmek! İşte Samsung’un hayali!

Samsung Display Akıllı Telefonlar İçin Sıfır Çerçeveli OLED Paneller Üretmeye Hazırlanıyor!

Yakın zamanda gerçekleştirdiği bir etkinlikte Samsung Display, akıllı telefonların geleceğine dair heyecan verici vizyonunu sergiledi. Şirket, üst kısımda minimal bir çentik bulunan neredeyse tamamen çerçevesiz OLED ekranları tanıttı.

Ayrıca, ön kameralar için delikli tasarım ve hap şeklinde kesik gibi mevcut nesil OLED panellerin de örneklerini gösterdi. Bununla da yetinmeyen şirket, ‘All Around Full Screen‘ adını verdiği yeni OLED panellerini de tanıttı. Bu paneller, akıllı telefonun ön yüzünü neredeyse tamamen kaplayarak çerçevesiz bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Kenar parlaklık kontrolü ve 3D laminasyon gibi teknolojilerle desteklenen bu paneller, geleceğin akıllı telefonlarının tasarımını şekillendirebilir.

Apple’ın da dikkatini çeken bu teknoloji, birkaç hafta önce Apple’ın ekran paneli tedarikçilerinden sıfır çerçeveli ekran panelleri talep ettiği haberleriyle gündeme gelmişti. Henüz gerçekleşmese de, gelecekteki akıllı telefonlarda sıfır çerçeveli ekranların standart hale geleceği öngörülüyor. Bu noktada Samsung Display’ın geliştirdiği sıfır çerçeveli OLED paneller, gelecekteki amiral gemisi telefonlarda da benzer tasarımların kullanılmasına olanak sağlayabilir.

Samsung, sadece sıfır çerçeveli ekranlarla değil, aynı zamanda Panel Altı Kamera (UPC) teknolojisiyle de dikkat çekiyor. Galaxy Z Fold 4 ve Galaxy Z Fold 5 gibi modellerde kullanılan bu teknoloji, ön kamera için herhangi bir çentik olmadan sıfır çerçeveli bir deneyim sunmayı hedefliyor. Geleceğin akıllı telefonları, Samsung Display’ın bu teknolojik adımları sayesinde daha da sıradışı ve etkileyici bir görünüme sahip olabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung’un çerçevesiz ekran hayali gerçekleşecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!