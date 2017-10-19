Samsung, 17 Lense Sahip Sanal Gerçeklik Kamerası Duyurdu

Teknoloji devi Samsung, 360 Round adını verdiği ve üzerinde 17 lensin yer aldığı yeni bir sanal gerçeklik kamerası modeli duyurdu.

Samsung’un geliştirdiği Round 360 üst seviye VR içerikleri üretiminde sık kullanılacak gibi gözüküyor. Özellikle cihazın donanım özellikleri daha önce görmediğimiz derecede güçlü.

Cihazın üzerinde 4K çözünürlükte 360 derece çekim yapabilen 17 adet lensin yanı sıra, 360 derecelik ses kaydı yapabilen 6 mikrofon, 50 GB yerleşik bellek ve 2 TB’a kadar SSD desteği bulunuyor. Round 360’a üzerindeki mikrofonlara ek olarak iki adet mikrofon takılabiliyor. Rouınd 360’ın fiyatına dair herhangi bir bilgi açıklanmadı. Cihaz ilk olarak Ekim ayında Amerika’da satışa çıkacak.