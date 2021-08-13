Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Note sahipleri ve sevenleri için kötü haber!
Samsung genelde Ağustos aylarında Galaxy Note serisinin tanıtımını yapardı. Ancak bu sene Samsung geçtiğimi günlerde gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde markanın yıldızı Note serisini değil de katlanabilen akıllı telefonlarının tanıtımını yaptı.
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Aslında detaylara indiğimizde Z Fold 3‘ün iç ekranını açtığınızda Note 20 Ultra’nın size sunduğu 6.7 inçlik ekrandan daha büyük olarak 7.6 inçlik bir ekran sunuyor. Ön ekranında ise 6.2 inçlik ekran sizlerle beraber. Hal böyle olunca da S Pen kullanımının ekran ne kadar büyükse o kadar daha rahat kullanıma sunulması anlamına geliyor. Daha öncesinde Şubat ayında tanıtımı yapılan yeni Galaxy S serisinin en büyük üyesi Galaxy SS21 Ultra’da S Pen desteğine sahip olmuştu. Bu sebeple de insanlar “acaba artık Galaxy Note serisi olmayacak mı?” sorusunu düşünmeye başladılar. Çünkü Galaxy Note serisini özel kılan başlıca özellik S Pen desteği olarak görülüyordu.
Samsung Galaxy Note 10 / Galaxy Note 20 S Pen kalemler Z Fold 3 ile çalışacak mı?
Ne yazık ki Note 20 serisinde veya diğer Note ailelerinde bulunan S Pen kalemler Z Fold 3 ile beraber çalışmayacak. Görünüşe göre Samsung farklı aksesuarlardan da kendisine kendisine yeni bir para kazanma, kar etme amacında olabilir. Hem Z Fold 3 a özel kalem ucunu, hem de S Pen Fold Edition’ı Flip Cover kılıfıyla beraber satışa çıkarttı. Bu hamlesiyle beraber Galaxy Note serisinin tamamen rafa kaldırıldığını söyleyebiliriz.
Galaxy Z Fold 3 S Pen Edition ve S Pen Pro arasında ne farklar var?
Aralarındaki farklar aslında kolayca anlaşaüılabilir durumda. Bluetooth bağlantısı yalnızca S Pen Pro’da mevcut. Z Fold 3 S Pen Edition çok daha hafif ve daha kısa olmasıyla kolayca fark edilebiliyor. Her ikisi de geri çekilebilir uçlara sahip; yani çizim yaptığınız zaman belirli bir bastırma hassasiyeti mevcut. Ek olarakS Pen Fold Edition ve S Pen Pro prob uçları, Galaxy Note 20 veya Note 20+ ile kullanılan kalemden daha yumuşak uçlara sahip. Normal Note kalemi ile karşılaştırıldığında başka bir koruma katmanı olduğu anlamına geliyor.
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Akıllı Telefonlar
Mediatek, 6nm Dimensity 920 ve Dimensity 810 Yonga Setlerini Tanıttı!
Mediatek, Dimensity 920 ve Dimensity 810 adında iki yeni yonga setinin geldiğini duyurdu. Bunlar sırasıyla Dimensity 900 ve Dimensity 800’ün geliştirilmiş üst modelleri ve TSMC’nin 6nm üretim süreci üzerine inşa edilecek.
Her iki platform da sekiz çekirdekli CPU’lar ve 120 hertz ekran yenileme hızına sahip Full HD+ ekranlar için destek sağlıyor. Bu da orta sınıf telefonlar için tasarlandıklarını gösteriyor.
Dimensity 920 yonga seti
Dimensity 920, 2,5 gigahertz hızında çalışan Cortex-A78 çekirdeklere, bunun yanında 2 gigahertz hızında çalışan Cortex-A55 çekirdeklere sahip. GPU olarak ise Mali-G68 MC4 kullanıyor. Mediatek, güç verimliliği için optimize edilmiş tasarımın Dimensity 900’e göre %9’a kadar daha hızlı oyun performansı sunacağını iddia ediyor.
Dimensity 920, LPDDR4x ve LPDDR5 RAM’in yanı sıra UFS 2.2 ve UFS 3.1 depolamayı destekliyor böylece akıllı telefon üreticilerine bu konuda ekstra esneklik sağlıyor.
Dimensity 920, Çift 5G SIM bağlantısını ve VoNR hizmetini destekleyecek. Setin diğer özellikleri ise şöyle; en güncel Wi-Fi standartları, 2×2 MIMO ve Bluetooth 5.2.
Dimesity 810 yonga seti
Dimensity 810 çipi, ilk 6nm Dimensity 800 serisi çip seti ve Dimensity 920 de olduğu gibi çift 5G SIM bağlantısı sunuyor. Ancak 2,4 gigahertz saat hızına sahip eski seri Cortex-A76 CPU çekirdeği kullanıyor. Buna ek olarak, güç verimliliğiyle öne çıkan saat hızı onaylanmamış Cortex-A55 çekirdeği kullanıyor. Mali-G57 MC2 GPU’ya ve LPDDR4x RAM ve UFS 2.2 depolama desteğine sahip.
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Akıllı Telefonlar
Android 12 ne zaman yayınlanacak?
Resmi olarak Android 12 çıkış tarihi şu anda bilinmiyor. Ancak, Google’ın çok karışık bir güncelleme programı olduğu bir gerçek.
Takvim, Ağustos veya Eylül aylarında Google’ın Android 12 lansmanını gerçekleştirebileceğini gösteriyor. Hali hazırda beta programı da artık esasen tamamlandığını düşünürsek, yakın zamanda Andriod 12’yi resmi olarak görebiliriz.
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Artık Android 12’nin kullanıma sunulmasının son aşamalarındayız dersek yanlış olmaz. Bu noktada, işletim sistemi üzerinde gerçekleştirilecek yalnızca birkaç ince ayar ve düzeltmeler ile genel olarak kullanıma hazır olacak. Şu anda dördüncü betanın dağıtılmasını görmüştük. Ondan önce ise üç geliştirici önizleme sürümü(arada iki küçük güncelleme de geldi) ve üç beta (her biri için küçük güncellemelerle birlikte) görmüştük. İleriye dönük olarak Google tarafında daha fazla büyük beta sürümünü yayınlaması beklenmiyor. Bir sonraki büyük sürüm güncellemesinin geliştiriciler için olacak olan final sürüm olması bekleniyor. Veya Google’ın doğrudan kararlı sürümü tanıtması da olabilecekler arasında yer alıyor.
Geçen yıl Android 11 lansmanı için Google, ilk beta sürümünü Haziran’da ve son final sürümünü de Eylül başında yayınlamıştı. Bu yıl da çok benzer hatta daha erken bir program görmemiz kuvvetle muhtemel.
Şimdiye kadar olan Android 12 sürümleri ne zaman yayınlandı?
Google, Android 12 için aylık güncellemeler başlatmayı planlıyor. En son resmi bilgilere göre, kararlı sürümün birkaç hafta içinde gerçekleşmesini gerektiğini söyleyebiliriz. Dördüncü betayı da gördüğümüze göre, Android 12 çıkış tarihi yakın olmalı. Gelişimin nasıl gittiğine bağlı olarak, tam sürümün çıkışı Ağustos ayının sonunda olabilir ya da Eylül başı da olabilir. Bununla birlikte, devam eden COVID-19 salgını hemen hemen her sektörde bir yavaşlama yol açtığını da hesaba katarsak, beklentilerinizi de aşağıda tutabilirsiniz.
Şimdiye kadar yayınlanan Android sürümlerine bakacak olursak:
- 18 Şubat 2021: Android 12 Geliştirici Önizlemesi 1
- 3 Mart 2021: Android 12 Geliştirici Önizlemesi 1.1
- 17 Mart 2021: Android 12 Geliştirici Önizlemesi 2
- 7 Nisan 2021: Android 12 Geliştirici Önizlemesi 2.2
- 21 Nisan 2021: Android 12 Geliştirici Önizlemesi 3
- 18 Mayıs 2021: Android 12 Beta 1
- 9 Haziran 2021: Android 12 Beta 2
- 23 Haziran 2021: Android 12 Beta 2.1
- 14 Temmuz 2021: Android 12 Beta 3
- 26 Temmuz 2021: Android 12 Beta 3.1
- 11 Ağustos 2021: Android 12 Beta 4
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