Samsung Galaxy Note sahipleri ve sevenleri için kötü haber!

Samsung genelde Ağustos aylarında Galaxy Note serisinin tanıtımını yapardı. Ancak bu sene Samsung geçtiğimi günlerde gerçekleştirdiği Unpacked etkinliğinde markanın yıldızı Note serisini değil de katlanabilen akıllı telefonlarının tanıtımını yaptı.

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Aslında detaylara indiğimizde Z Fold 3‘ün iç ekranını açtığınızda Note 20 Ultra’nın size sunduğu 6.7 inçlik ekrandan daha büyük olarak 7.6 inçlik bir ekran sunuyor. Ön ekranında ise 6.2 inçlik ekran sizlerle beraber. Hal böyle olunca da S Pen kullanımının ekran ne kadar büyükse o kadar daha rahat kullanıma sunulması anlamına geliyor. Daha öncesinde Şubat ayında tanıtımı yapılan yeni Galaxy S serisinin en büyük üyesi Galaxy SS21 Ultra’da S Pen desteğine sahip olmuştu. Bu sebeple de insanlar “acaba artık Galaxy Note serisi olmayacak mı?” sorusunu düşünmeye başladılar. Çünkü Galaxy Note serisini özel kılan başlıca özellik S Pen desteği olarak görülüyordu.

Samsung Galaxy Note 10 / Galaxy Note 20 S Pen kalemler Z Fold 3 ile çalışacak mı?

Ne yazık ki Note 20 serisinde veya diğer Note ailelerinde bulunan S Pen kalemler Z Fold 3 ile beraber çalışmayacak. Görünüşe göre Samsung farklı aksesuarlardan da kendisine kendisine yeni bir para kazanma, kar etme amacında olabilir. Hem Z Fold 3 a özel kalem ucunu, hem de S Pen Fold Edition’ı Flip Cover kılıfıyla beraber satışa çıkarttı. Bu hamlesiyle beraber Galaxy Note serisinin tamamen rafa kaldırıldığını söyleyebiliriz.

Galaxy Z Fold 3 S Pen Edition ve S Pen Pro arasında ne farklar var?

Aralarındaki farklar aslında kolayca anlaşaüılabilir durumda. Bluetooth bağlantısı yalnızca S Pen Pro’da mevcut. Z Fold 3 S Pen Edition çok daha hafif ve daha kısa olmasıyla kolayca fark edilebiliyor. Her ikisi de geri çekilebilir uçlara sahip; yani çizim yaptığınız zaman belirli bir bastırma hassasiyeti mevcut. Ek olarakS Pen Fold Edition ve S Pen Pro prob uçları, Galaxy Note 20 veya Note 20+ ile kullanılan kalemden daha yumuşak uçlara sahip. Normal Note kalemi ile karşılaştırıldığında başka bir koruma katmanı olduğu anlamına geliyor.