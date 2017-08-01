Samsung’un Yeni LTE Modemi, Fiber Bağlantıdan Daha Hızlı

Önümüzdeki sene satışa çıkacak olan Samsung Galaxy S9’un modemi, evlerde yer alan fiber bağlantılardan daha hızlı internet sunabilir.

Samsung’un yeni tanıttığı 6CA modemi 1.2 Gbps indirme hızına olanak sağlıyor. Bu hızla yüksek çözünürlüklü bir filmi indirmek sadece 10 saniye sürüyor. Yeni modem, Galaxy S8 modellerinde yer alan Exynos 8895 çipseti içerisinde yer alan 1 Gbps indirme hızına sahip 5CA modemden %20 daha hızlı. Üstelik bu bağlantı hızı 5G bağlantılarda değil günümüzde kullanılan LTE Advanced teknolojisi ile mümkün olacak.

Koreli teknoloji devi, bu modemi geliştirirken mobil ağ hızı ölçümleri yapan Japonya merkezli Anritsu ile birlikte çalıştı. Sistem 6 frekansı bir araya getirerek daha kararlı veri transferi gerçekleştiriyor. Yeni modem ayrıca 4×4 MIMO teknolojisini destekliyor. 6CA modem 2017 yılının sonunda üretilmeye başlanacak. Yani Galaxy Note 8’in içerisinde bu modemi görmeyeceğiz. Modem büyük bir ihtimalle Exynos 9810 çipseti ile beraber gelecek.