Samsung, Intel’i “Dünyanın En Büyük İşlemci Üreticisi” Konusunda Geçti

Samsung, farklı alanlarda da rakiplerini solluyor.

Dünyada işlemci denildiğinde akla gelen ilk isimlerden Intel çok uzun zamandır “Dünyanın En Büyük İşlemci Üreticisi” unvanını elinde tutuyordu. Yaklaşık 25 sene süren bu hükümdarlık artık sonra eriyor nitekim Amerikalı ünlü teknoloji şirketi yükselen yıldız Güney Kore tarafından geçilerek Samsung‘un tahta oturması ile son buluyor.

İkinci çeyrek kazanç raporlarını açıklayan Samsung, yaptığı 12.6 milyar dolarlık kâr ile büyük ilgi toplarken raporda açıklamadığı bir nokta bulunuyordu. Buna göre Güney Koreli teknoloji devi sadece yarı iletken işinden toplamda 15 milyar dolarlık bir gelir yaparak Intel‘in aynı alanda kazandığı 14,8 milyon dolarlık gelirini geçerek bu çeyrek ile beraber “Dünyanın En Büyük İşlemci Üreticisi” konumuna geldi. Ürün bazında kimin daha çok sattığını söyleyemesek de kazanç ve yatırımlar konusunda şu anda Samsung’un önde gittiği kesin.