Samsung, İşlemci Üretiminde Intel’i Geride Bırakarak Lider Oldu

Koreli teknoloji devi Samsung, bu yılın ikinci çeyrek raporlarını açıkladı ve şirket rekor kırarak 12.6 milyar$ kar elde ettiğini duyurdu.

Samsung açıkladığı diğer rakamlarda göz kamaştırıcı ancak satır aralarında önemli bir bilgi yatıyor. Şirket 54 milyar$ gelir elde etti ve bu gelirin 15 milyar$’ı sadece işlemcilerden geldi. Intel’in işlemciden elde ettiği gelir ise 14.8 milyar$. Yani kısacası Intel’in 24 yıllık liderliği sona erdi ve Samsung en büyük işlemci üreticisi oldu.

Koreli teknoloji devi buraya çok işlemci satarak gelmedi. Bunun yerine işlemcilerini ihtiyaçlara göre belirledi. Intel bilgisayarlar ve serverlar için işlemciler geliştiriyor. Mobil alanda başarısız olan Intel, geçtiğimiz Kasım ayında da giyilebilir teknolojiler bölümünü kapatmıştı. Diğer taraftan Samsung mobil cihazlar, akıllı saatler, akıllı cihazlar gibi çeşitli cihazlara işlemci üretiyor. Şirket ayrıca SSD üretiminde de Intel’in bir hayli önünde.

Intel ise rekabetten vazgeçecek gibi gözükmüyor. Intel yaptığı açıklamada uzun zamandır ertelenen bir sonra nesli Cannon Lake’in 10 nanometre üretileceğini ve diğer üreticilerin işlemcilerinden iki kat daha fazla transistöre sahip olacağını duyurdu.