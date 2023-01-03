Samsung, One UI 5.0 güncellemesini büyük bir hızla dağıtmaya devam ediyor. Birkaç saat önce Güney Koreli teknoloji devi son yazılım güncellemesini Galaxy A03 ve Galaxy F12 modelleri için kullanıma sundu. Detaylara göz atalım.

Samsung Galaxy A03 Android 13 tabanlı One UI Core 5.0 güncellemesini aldı. “Core” takısı yazılımın giriş seviyesi cihazlar için optimize edildiğini ve bazı özelliklerinin kısıldığını ifade ediyor. Galaxy A03 güncellemesi “A035FXXU2CVL4” yazılım sürümüyle aldı. Ancak şimdilik sadece Sırbistan’da mevcut. Android 13 tabanlı One UI Core 5.0 güncellemesinin ilerleyen zamanlarda öbür bölgelere de gelmesi bekleniyor.

Güncelleme alan bir diğer model ise Samsung GalaxyF12 oluyor. Galaxy F12 de Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini aldı. Galaxy A03’ten farklı olarak güncellemede “Core” takısı bulunmuyor. Bu da Galaxy F12 kullanıcılarının tüm One UI 5.0 özelliklerine erişebileceği anlamına geliyor.

Galaxy F12, Android 13 tabanlı One UI 5.0 güncellemesini “F127GXXU3CVL4” yazılım sürümüyle aldı. Galaxy F12 sadece Hindistan pazarında satıldığı için güncelleme de sadece Hindistan’a verildi.

Samsung One UI 5.0 dağıtımında çok başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor. Güney Koreli teknoloji devi sadece Aralık ayında Galaxy A04s, Galaxy A13, Galaxy M53, Galaxy M52 5G, Galaxy M42 5G, Galaxy M33, Galaxy M32 5G, Galaxy M32, Galaxy M13 5G, Galaxy A12 Nacho, Galaxy A71 5G, Galaxy S10 Lite, Galaxy Tab S7 FE, Galaxy F22, Galaxy A51 5G olmak üzere 14 farklı cihazına One UI 5.0 güncellemesini sundu.