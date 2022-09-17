Son zamanlarda 5G hızı ile beraber çoğu akıllı telefon üreticisi bağlantı teknolojileri üzerine yaptığı çalışmaları arttırdı. Bağlantı teknolojileri konusunda yine en büyük değişimlerden biri inovasyon devi Apple tarafından geldi. Şirket yeni akıllı telefon serisi iPhone 14 ile beraber uydu bağlantısı adı altında yeni acil durum bağlantılarını tanıttı. Bu bağlantı özellikleri yardımıyla, iPhone kullanıcıları uydularla bağlantı kurabilir ve hücresel sinyal kapsama alanı olmadığında bile acil arama yapabilir. Apple gibi Huawei de Mate 50 serisi ile beraber benzer bir özellik dizisini kullanıcılarına sundu. Tüm bu gelişmelerden sonra tüm teknoloji dünyası Samsung şirketinin uydu bağlantısı konusundaki ilk hamlesini merak etmeye başladı.

İçindekiler Samsung İçin Uydu Bağlantısı Yolda

Samsung İçin Uydu Bağlantısı Yolda

Son raporlara göre Güney Koreli dev, gelecekteki Galaxy cihazlarında uydu bağlantısına yer verecek. İddialar Samsung’un, uydu bağlantı özelliğini yakında çıkacak Galaxy cihazları için planladığını söylüyor. Fakat bu haberler akıllarınıza S23 ailesini getirmesin. Yeni acil durum özelliklerinin Galaxy S23 akıllı telefonlarında mevcut olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.

Uydu bağlantısı teknolojilerinde rakiplerinden geç kalmış gibi gözükse de Samsung’un acele etmesine gerek yok gibi gözüküyor. Apple bahsedilen özellikleri iPhone 14 ile beraber açıklasa da acil durum protokolleri Kasım ayında başlayacak ve şimdilik sadece ABD ve Kanada’da faaliyet gösterecek. Olaylara genel çerçeveden baktığımızda uzun vadeli olmasa bile Huawei şirketinin bu konuda şu anlık zirvede olduğunu söyleyebiliriz. Çinli dev ülkesinde BeiDou uydu ağı üzerinden kısa metin mesajları gönderilmesine ve hücresel olmayan alanlarda iletişim kurulmasına izin veriyor.

Samsung’un gelecekte yine bu konuda en büyük rakibi olacağını düşündüğümüz Apple, Acil durum protokolleri için Globalstar’ın ağını kullanıyor. Ağ boyutunda farklı bir alternatif bulması gerekecek şirketin işi bir hayli zor olacak. Apple, Globalstar sayesinde ağ kapasitesinin %85’ine sahip ve bu durum gelişmekte olan bir piyasaya için çok büyük bir pay. İlerde Amerikan şirketine rakip olmak isteyecek firmalar ya piyasayı büyütmeli ya da potansiyelli alternatifler bulmalı.

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