Samsung Galaxy Xcover 4s tanıtıldı!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung‘un zırhlı telefon ailesi Xcover‘ın yeni üyesi Samsung Galaxy Xcover 4s resmi olarak tanıtıldı.

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Samsung Galaxy Xcover 4s özellikleri

Eski usül tasarım detaylarına sahip olan telefon; 16:9 ekran oranında, 5 inç büyüklüğünde ve HD çözünürlüğünde TFT bir ekranla geliyor. 9.7 mm kalınlığında olan telefonda bu kalınlığa karşın sadece 2,800 mAh büyüklüğündeki küçükçe bir bataryaya yer verilmiş.

Kutusundan Android 9 Pie işletim sistemiyle çıkan 3 GB RAM’li Galaxy Xcover 4s, gücünü Exynos 7885 işlemcisinden alıyor. İşlemcideki sekiz çekirdekten ikisi 2.2 GHz hızında, kalan altısıysa 1.6 GHz hızında çalışıyor. Bu orta seviye işlemci daha önce şirketin Galaxy A8 ve A8+ (2018) modellerinde de kullanılmıştı.

Telefonun ön kamerası 5 MP (f/2.2), ana kamerası ise 16 MP (f/1.7) çözünürlüğünde. Galaxy Xcover 4s, IP68 standardında suya ve toza karşı korumalı olmasının yanı sıra askeri standartlar da bir dayanıklılık da sunuyor. $340‘lık fiyat etiketine sahip olan telefon ilk olarak İtalya’da satışa çıkacak.