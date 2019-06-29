Samsung Galaxy Watch Active 2 sızdırıldı!

Samsung serisi akıllı saatler, güncellenmeye devam ediyor. Geçen ay Fit serisini güncelleyen firma, şimdi de dayanıklılık vadeden Active serisine odaklanmış durumda.

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Samsung Galaxy Watch Active sadece 3 ay önce piyasaya sürülmüştü. Ancak Samsung çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor ve ürün portföyünün tasarım dilini, son teknolojileriyle güncellemeyi sürdürüyor.

SamMobile bazı sızdırılan fotoğraflarla ve yayınlamış olduğu özelliklerle birlikte şimdiden biz kullanıcılara bir bakış atmış oldu.

Corbin şu anki Galaxy Watch ile görüntüleri karşılaştırdı ve dikkat çeken bazı farklar buldu. Ne yazık ki şikayetlerden biri de Samsung‘un artık imzası haline gelen dönen hareketli yuvarlak çerçeveyle uyum sağlan kabzasının olmaması.

Cihazın sağ tarafında hala iki düğme mevcut. Sol tarafta ise mikrofon ve hoparlör ızgarası yerini koruyor.

Watch Active 2 iddialara göre, iki farklı boyutta gelebilir. Bunların 40mm ve 44mm olması bekleniyor. Ayrıca internet kullanımıyla ilgili iki farklı senaryo yaratacak olan LTE ve Wifi modellerin de yer alacağı söyleniyor. Bunlardan ilki 340mAh, diğeri ise 237 mAh batarya kapasitesi sunacak.

İki cihazda da 1,5GB RAM‘e sahip oldukları tahmin ediliyor. Saatlerde bulunan OneUI yazılımının 1.0’dan 1.5‘e yükseltilmesi bekleniyor.

Bu sızıntılar haylice erken bir tarihte ortaya çıktığı göze alınırsa, fiyatlandırma ve fiziksel görüntüsüyle ilgili konuşmak doğru olmaz. Yine de renk seçenekleri hakkında bazı şeyler ortada. Gümüş siyah ve altın renkleri tasarımda yer edecek.

Cihazla ilgili oldukça bilginin buncasına erken elimize ulaşması bizi bile şaşırttı. Gerçekten sektörde bazı şeyler değişiyor olabilir mi göreceğiz.