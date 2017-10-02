Samsung Galaxy S9 Modeli ile İlgili İlk Detay Ortaya Çıktı

Yavaş yavaş yılın sonu gelirken 2018 yılı hakkında dedikodularda şimdiden yayılmaya başladı ve bunlardan bir tanesi Samsung ile ilgili.

Samsung’dan önce geçtiğimiz günlerde de OnePlus’ın 2018 modeli hakkında bir bilgi internete düşmüştü. OnePlus büyük bir ihtimalle yeni amiral gemisi modelini çerçevesiz olarak çıkaracak. Aynı planlar Güney Koreli teknoloji devinde de var gibi gözüküyor.

SamMobile’ın haberine göre şirketin önümüzdeki yıl çıkaracak olduğu Galaxy S9 ve Galaxy S9 Plus’ın model numaraları G960FXXU0AQI5 ve G965FXXU0AQI5 olacak. Bu numaralara kısaca SM-G960 ve SM-G965 olarak duyurulacak. Her iki modelinde firmware geliştirmelerinin şimdiden yapılıyor olması telefonların normalden daha erken çıkacağına işaret ediyor olabilir.