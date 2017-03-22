Samsung Galaxy S8’de Parmak İzi Okuyucu Kameranın Yanında Yer Alıyor

Samsung Galaxy S8’de Parmak İzi Okuyucu Kameranın Yanında Yer Alıyor

22 Mart, 2017 Akıllı Telefonlar 0 yorumlar

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Samsung 29 Mart tarihinde Galaxy S8 modelini tanıtacağı bir etkinlik düzenleyecek ancak şimdiden telefonun neredeyse bütün özellikleri ortada.

Samsung’un yeni bayrak gemisi modeli Galaxy S8’in fotoğrafları, özellikleri kısacası neyi varsa internete sızmıştı. En son renk seçeneklerini de görmüştük ancak bu renkler tam seçilemiyordu çünkü telefonların fotoğrafları öndendi. Şimdi ise arkadan görüntüleri de Evan Blass tarafından Twitter üzerinden paylaşıldı. Bu fotoğraflar ile beraber parmak izi okuyucularda ortaya çıkmış oldu.

Ön tarafında neredeyse çerçevesiz olması için fiziksel tuş feda edildi ve bununla beraber parmak izi okuyucu da ortadan kaltı. Okuyucu bunun yerine arka kameranın yanında yer alıyor. Telefonların bir diğer özelliği ise hepsinin ön tarafının siyah olması. Renk değişikliği sadece arka taraf için geçerli.

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