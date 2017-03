Samsung Galaxy S8’de Parmak İzi Okuyucu Kameranın Yanında Yer Alıyor

Samsung’un yeni bayrak gemisi modeli Galaxy S8’in fotoğrafları, özellikleri kısacası neyi varsa internete sızmıştı. En son renk seçeneklerini de görmüştük ancak bu renkler tam seçilemiyordu çünkü telefonların fotoğrafları öndendi. Şimdi ise arkadan görüntüleri de Evan Blass tarafından Twitter üzerinden paylaşıldı. Bu fotoğraflar ile beraber parmak izi okuyucularda ortaya çıkmış oldu.

…and finally: Samsung Galaxy S8 and S8 Plus (left to right) in Black Sky, Orchid Grey, and Arctic Silver (top to bottom). pic.twitter.com/pIUJskyFbK

— Evan Blass (@evleaks) March 21, 2017