Samsung Galaxy S23 serisinin 1 Şubat’taki tanıtımına sayılı günler kalmış durumda. Tanıtım yaklaştıkça seriden yeni haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Galaxy S23 Ultra’nın 60 bin liranın üstünde bir fiyatla tanıtılacağı iddia edilmiş ve seri daha tanıtılmadan eleştiri yağmuru başlamıştı. Şimdiyse serideki cihazların ekran parlaklık değerleri ortaya çıktı. Samsung bu sene ekran parlaklığı konusunda tahtı kaybediyor!

Artık En Parlak Android Telefon Samsung’a Ait Değil!

Samsung Galaxy S23 serisinin detaylı özelliklerini gözler önüne seren bir tablo paylaşıldı. Bu tabloya göre serideki bütün cihazlar 1750 nit parlaklık değerine ulaşan bir ekrana sahip olacak. Bu parlaklık değeri, Galaxy S22 ve S22+ modellerinde 1000 nit parlaklık değerine ulaşan bir ekran kullanıldığı düşünüldüğünde, Galaxy S23 ve S23+ modelleri için bir ilerleme olarak nitelendirilebilir.

Ancak Galaxy S23 Ultra modelinde herhangi bir gelişme olmadığını görmek mümkün. Zira Galaxy S22 Ultra da otomatik parlaklıkta güneş altındayken 1750 nit’e ulaşmayı başarıyordu. Samsung, yeni amiral gemisi akıllı telefonunda bu konuda bir iyileştirme yapmayı uygun görmemiş.

Bu durum, Samsung’un en parlak Android akıllı telefon unvanını da almasının önüne geçmiş durumda. Hatırlatmak gerekirse, Galaxy S22 Ultra 1750 nit’e varan parlaklık değeri sayesinde en parlak ekrana sahip Android akıllı telefon olmayı başarmıştı. Uzun bir süre bu unvanı elinde tutan cihaz, tahtı kısa bir süre önce Xiaomi 13 Pro’ya kaptırmıştı.

Xiaomi 13 Pro, 1900 nit parlaklığa ulaşarak en parlak Android akıllı telefon unvanını Galaxy S22 Ultra’dan almıştı. Bu haberden sonra gözler Galaxy S23 Ultra’ya çevrilmiş ve Samsung’un 2000 nit parlaklığa ulaşan E6 AMOLED panelinden Galaxy S23 Ultra’da tamamen yararlanılarak Galaxy S23 Ultra’nın tahtı Xiaomi 13 Pro’dan geri alacağı iddia edilmişti.

Görünen o ki, Xiaomi 13 Pro en parlak Android akıllı telefon unvanını bir süre daha elinde tutacak. Yine de bu haberlerin Galaxy S23 Ultra’da E6 AMOLED panele yer verilmeyeceği şeklinde yorumlanmaması gerekiyor.

Samsung, parlaklık değerini güvenli bir yerde tutarak OLED panellerde sıkça görülen OLED yanığı problemini en aza indirmeyi amaçlıyor olabilir. Yani bu ekranın parlaklık değerinin Samsung tarafından bilerek kısıtlanmış olabileceğini söylemek mümkün.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy S23 serisi başarılı olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!