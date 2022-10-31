Ünlü sızıntı kaynağı Ice Universe, geçtiğimiz haftalarda Samsung’un Galaxy S23 serisini beklenenden erken tanıtabileceği bilgisini paylaşmıştı. Firmanın Galaxy S23 serisinin tanıtımı için 2023 yılını beklemeyeceğini söyleyen ünlü sızıntı kaynağı, paylaşımın yapıldığı dönemde büyük ilgi çekmişti.

Son gelen haberler, Ice Universe’ün paylaştığı bilgileri doğruluyor. Öyle ki, Güney Kore’li bir operatör firmasının ortaya çıkan afişinde, Galaxy S23 ailesinin ön sipariş tarihleri 2022 yılının sonu olarak belirtilmiş!

Tasarımda Önemli Değişiklik!

OreXda rumuzlu Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan KT Corporation adlı operatör firmasının Galaxy S23 ön sipariş afişinin görseli, yine aynı kullanıcı tarafından kısa bir süre önce yayından kaldırılsa da, görselin halen internette bulunabildiğini söylemek mümkün.

Paylaşılan afişte Galaxy S23 ve S23+ görselleri yer alıyor. Görselde yer alan Galaxy S23 ve S23+ modellerinde önemli bir tasarım değişikliği göze çarpıyor. Eğer afişte yer alan görseller cihazların nihai tasarımı olursa, Galaxy S23 ve S23+ modellerinde daha önceden Galaxy S21/+ ve S22/+ modellerinde gördüğümüz kamera adası yerine Galaxy S22 Ultra’da kullanılan ayrık kamera tasarımına geçilecek.

Zira görselde yer alan cihazlarda bütün kameraların bulunduğu bir “çıkıntı” olmadığı, bunun yerine kameraların birbirinden ayrı olarak konumlandırıldığı görülüyor. Yeni tasarımın daha sade göründüğünü söylemeliyiz.

Afişte en çok dikkat çeken detay ise şüphesiz cihazların ön sipariş tarihi olmuş. Buna göre, cihazların ön sipariş tarihi 23 Aralık olacak. Tanıtımın da tam olarak bu tarihte gerçekleşeceği düşünülüyor. Eğer bu tarih doğruysa, Samsung ilk defa 1 yıl içerisinde 2 amiral gemisi tanıtmış olacak.

Ayrıca afişte ön siparişlerin 5 Ocak 2023 tarihinde sonlanacağı bilgisi de yer alıyor. Bu da cihazların 6 Ocak’ta tüm kanallardan satışlarının başlayacağını gösteriyor. Bunun oldukça erken bir tarih olduğu söylenebilir. Bu tarihlerin, firmanın ana vatanı olan Güney Kore’ye özel olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Hatırlatmak gerekirse, Galaxy S22 ailesi 9 Şubat tarihinde düzenlenen etkinlikte tanıtılmış ve 25 Şubat’ta dünya genelinde satışa sunulmuştu.

Samsung’un neden böyle bir planı olduğu ise şimdilik bilinmiyor. Samsung’un bir sonraki amiral gemisi ailesinin erken tanıtılacağı iddiasının arkasında, Samsung’un Apple ve Google’ın yakın zamanda duyurduğu amiral gemilerine daha erken yanıt vermek istemesi yatıyor olabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung bu konuda elini çabuk tutmalı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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