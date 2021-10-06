Samsung Galaxy S22 Serisi Ertelendi, Yerine Galaxy S21 FE Geliyor!

Samsung Galaxy S21 FE’nin çıkışı tamamen yılan hikayesine dönmüş durumda. Kimi kaynaklarda telefonun hiç çıkmayacağı, kimi, kaynaklarda ise telefonun yeni S serisi olacak Galaxy S22 yerine çıkması planlanıyor.

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Ice Universe, Samsung Galaxy S21 FE 5G’nin iptal edilmesiyle ilgili söylentilerin büyük ölçüde abartılmış olabileceğini söylüyor. Ayrıca telefon Galazy S22 serisiyle birlikte Aralık sonunda veya Ocak ayında piyasaya çıkacak, diyor. Bir başka sızıntı kaynağı olan Roland Quandt, Samsung’un her zamanki lansman öncesi hazırlıklarını yaptığını, bu nedenle S21 FE’nin kesinlikle yolda olduğunu söylüyor.

Samsung’un destek sayfalarında S21 FE modelinden bahsedenlerin yorumlarını kaldırdığını biliyor muydunuz? Bu yorumlar hala ortada yok ancak Samsung İngiltere sitesi bir S21 FE veya diğer cihazların satın alınmasıyla birlikte ücretsiz bir gizemli hediyenin reklamını yapıyor. Hollanda’da ise S21 FE ile 4 aylık YouTube Premium’u ücretsiz olarak kazanabileceğiniz belirtiliyor.

Yeni Fan Editon olacak model S21 FE öyle görünüyor ki Samsung bu cihazı piyasaya çıkarmaya niyetli. En azından şimdilik Samsung bu konu hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Söylentilere göre eğer Galaxy S21 FE, Galaxy S22 serisi ile birlikte çıkış yapacaksa bu S21 FE’yi daha az tercih edilen bir model olabilir. Bu da Samsung’ta beklenen etkiyi verememe korkusu yaratabilir.

Yeni Galaxy S22 serisinin ise Aralık ayının ortasında veya Ocak ayının başında tanıtılması bekleniyordu. Sammobile’ın iddiasın göre de Samsung bu etkinliği Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2022’yi boş geçmemek için Şubat ayının sonuna ertelemiş olabileceğini söylüyor. Samsung’un bu şekilde hareket etmesinin ana sebebi bilinmese de Galaxy S21 FE’nin çıkışının daha ileriki bir tarihe ertelenmiş olması dünyada yaşanan çip kriziyle bağlantılı da olabilir.

Peki Samsung bundan sonra ne yapacak?

Muhtemelen Samsung yaşanan bu çip krizini bir şekilde atlatabilmek için yine belirli bölgelere kendisinin ürettiği Exynos işlemciler ile piyasaya çıkaracak ve sınırlı bir üretimi olacak Snapdragon işlemcileri de seçkin pazarlara sunacak. Bu yüzden Galaxy S20 FE’de olduğu gibi ilk Exynos işlemcili ile dağıtılan pazarlara sonradan Snapdragon versiyonlu halini sunabilir. Peki sizce bu yılan hikayesine dönen Samsung Galaxy S21 FE çıkışı nasıl sonlanacak? Samsung bu cihazı yıl bitmeden piyasaya sürecek mi ya da Galaxy S22 ailesiyle beraber mi tanıtacak ya da tamamen projeyi iptal mi edecek?