Samsung’un amiral gemisi akıllı telefon serisi olan Galaxy S ailesinin hafifletilmiş versiyonu olan Fan Edition serisini bitireceği ve bunun yerine ana serinin giriş seviye modellerinin FE serisinin yerini alacağı haberi sektörde büyük yankı uyandırmıştı.

Çok sevilen Galaxy S20 FE’nin yerini alacak olan Galaxy S21 FE’nin tanıtımı tam bir yılan hikayesine dönmüş ve 2021 yılının Ekim’inde tanıtılacağı iddia edilen cihaz, yaklaşık 4 aylık bir gecikmeyle bu yılın Ocak ayında tanıtılmıştı.

Ardından FE modellerin ana serinin satışlarını baltaladığı ve çip krizi yaşanan bir dönemde FE cihazların diğer cihazlarda kullanılabilecek çipleri kullandığı gerekçesiyle Samsung’un FE serisini bitireceği iddia edilmişti.

Ancak son gelen haberler, Samsung’un FE serisine devam edeceğini ve FE modellerle ana modellerin arasında ciddi bir fark olacağını gösteriyor. Öyle ki, Galaxy S22 FE, yakın zamanda hakkında bitirileceği haberleri gelen Galaxy A7x serisinin yerini alabilir!

Exynos İşlemciyle Gelebilir!

İsabetli sızıntılarıyla ünlü sızıntı kaynağı OreXda tarafından paylaşılan bilgiler, Galaxy S22 FE’nin ve firmanın kablosuz kulaklık serisinin FE modeli olarak kabul edilen Galaxy Buds2 Live kulaklıkların yolda olduğunu gösteriyor.

Cooming Soon 👀 pic.twitter.com/3ulUkMR744 — Connor / 코너 / コナー (@OreXda) December 24, 2022

Başka sızıntı kaynakları tarafından da destek gören bu paylaşımın Samsung’un Galaxy A7x serisini bitireceğinin iddia edildiği bir dönemde gelmesi, yeni FE modellerinin A7x’in yerine geçeceği yönündeki söylentileri güçlendiriyor.

The event concept is being prepared, apparently this would be too long for just 1 time There "might" be unpacked part 2 S22 FE will replace A74 next year

HM 6 108mp, exynos 2300 4nm

Same price as A7 Tab S8 FE, same exy 2300 Tab S9 series might kicked to unpacked 2, Q3 08 https://t.co/LHBwkii4ok — RGcloudS (@RGcloudS) December 23, 2022

Cihazın işlemcisi hakkında gelen bilgilerin ise şaşırtıcı olduğunu söyleyelim. Yine Galaxy S22 FE hakkında bilgiler paylaşan bir başka sızıntı kaynağı RGCloudS’in bu konudaki paylaşımı büyük dikkat çekti.

Paylaşımda, Galaxy S22 FE’de 108MP çözünürlüklü ana kameranın yanında, Exynos 2300 işlemcisinin cihaza güç vereceği bilgisi yer aldı. Samsung’un Exynos’u bitireceği ve yeni işlemcileri için başka bir ekip kurulduğu hakkında haberlerin geldiği bir dönemde, Galaxy S22 FE’de Exynos 2300’ün kullanılacağı iddiasının biraz ilginç olduğunu söyleyebiliriz.

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Exynos 2300, firmanın Galaxy S22 serisinde kullanılan Exynos 2200’ün biraz değiştirilmiş bir versiyonu olabilir. Zira Samsung’un şu sıralar yeni bir işlemci üretmeyi düşünmediği biliniyor.

Paylaşımda yer alan diğer bilgiler, bu işlemcinin Tab S8 serisinin bütçe odaklı modeli Tab S8 FE’de de kullanılabileceğini gösteriyor.

Fiyat Hakkında İlginç Yorumlar Bulunuyor

Ayrıca, Galaxy S22 FE’nin fiyatı hakkında da çeşitli görüşler olduğunu söylemek mümkün. Buna göre, Galaxy S22 FE modeli yerini alacağı iddia edilen Galaxy A7x ile benzer fiyat aralığında bulunacak.

Hatırlatmak gerekirse, Galaxy S21 FE ve S20 FE modelleri 700 dolardan satışa sunulmuştu. Galaxy A7x serisinin halihazırda en güncel üyesi olan Galaxy A73 ise 500 dolara yakın bir fiyat etiketine sahipti.

Eğer Galaxy S22 FE de 500 dolar seviyesinden satışa çıkarsa, piyasada çok ses getirecektir.

Fiyat hakkındaki bu yorumlar, Samsung’un FE serisi ile ana seri arasındaki ayrımı derinleştireceği hakkındaki iddiaları da doğruluyor. Yine de bunların henüz yalnızca söylentilerden ibaret olduğunu hatırlatalım.

Samsung herkesi şaşırtarak bir FE modelini piyasaya sürebileceği gibi, FE modellerini tamamen rafa kaldırmış da olabilir.

Pek siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bir Galaxy S22 FE modeli olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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