Samsung’un amiral gemisi akıllı telefon serisi olan Galaxy S ailesinin hafifletilmiş versiyonu olan Fan Edition serisini bitireceği ve bunun yerine ana serinin giriş seviye modellerinin FE serisinin yerini alacağı haberi sektörde büyük yankı uyandırmıştı.

Çok sevilen Galaxy S20 FE’nin yerini alacak olan Galaxy S21 FE’nin tanıtımı tam bir yılan hikayesine dönmüş ve 2021 yılının Ekim’inde tanıtılacağı iddia edilen cihaz, yaklaşık 4 aylık bir gecikmeyle bu yılın Ocak ayında tanıtılmıştı.

Ardından FE modellerin ana serinin satışlarını baltaladığı ve çip krizi yaşanan bir dönemde FE cihazların diğer cihazlarda kullanılabilecek çipleri kullandığı gerekçesiyle Samsung’un FE serisini bitireceği iddia edilmişti.

Ancak son gelen haberler, Samsung’un FE serisine devam edeceğini ve FE modellerle ana modellerin arasında ciddi bir fark olacağını gösteriyor. Öyle ki, Galaxy S22 FE, yakın zamanda hakkında bitirileceği haberleri gelen Galaxy A7x serisinin yerini alabilir!

İsabetli sızıntılarıyla ünlü sızıntı kaynağı OreXda tarafından paylaşılan bilgiler, Galaxy S22 FE’nin ve firmanın kablosuz kulaklık serisinin FE modeli olarak kabul edilen Galaxy Buds2 Live kulaklıkların yolda olduğunu gösteriyor.

Başka sızıntı kaynakları tarafından da destek gören bu paylaşımın Samsung’un Galaxy A7x serisini bitireceğinin iddia edildiği bir dönemde gelmesi, yeni FE modellerinin A7x’in yerine geçeceği yönündeki söylentileri güçlendiriyor.

The event concept is being prepared, apparently this would be too long for just 1 time

There "might" be unpacked part 2

S22 FE will replace A74 next year

HM 6 108mp, exynos 2300 4nm

Same price as A7

Tab S8 FE, same exy 2300

Tab S9 series might kicked to unpacked 2, Q3 08 https://t.co/LHBwkii4ok

— RGcloudS (@RGcloudS) December 23, 2022