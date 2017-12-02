Türkiye’deki Galaxy Note8 ve HTC U11 Cihazları Oreo Güncellemesine Kavuştu!

Türkiye’de Samsung Galaxy Note8 ve HTC U11 cihazlarına Android 8.0 Oreo güncellemesi sonunda geldi.

Google’ın son Android ana sürümü olan 8.0 Oreo güncellemesi yaygınlaşmaya devam ediyor. Dün akşamdan itibaren hem Samsung hem HTC tarafında bir hareketlenme olurken Türkiye’de Galaxy Note8 ve HTC U11 cihazlarına nihayet Oreo güncellemesi geldi.

Samsung Galaxy Note8’e gelen ana sürüm güncellemesinde ek olarak Güvenli Wi-Fi özelliği gelirken, bunun yanı sıra Takvim, Galeri, Ses Kaydedici ve Hatırlatıcı uygulamalarında güncelleme yapıldı. Bir de bazı kullanıcılarda raslanan Samsung DeX ile ilgili hatalar da giredilmiş oldu.

HTC U11’e Oreo dışında Kasım ayı güvenlik güncellemesi gelirken, 1.28 GB boyutunda olan güncelleme, Note8’de 576 MB boyutunda olduğu dikkat çekiyor.