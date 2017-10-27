Samsung, S Pen gibi Galaxy Note 9 özelliklerinin iyileşecek ve geliştirilip yenilenerek geleceğini söyledi.

Bu haber, Samsung’un mobil için Global Ürün Planlama Grubu‘ndan olan, BJ Kang ve Cue Kim tarafından bir röportajda duyuruldu. Ayrıca, Galaxy Note 8’in ürün planlama sürecinin eskisinden çok daha şiddetli olduğunu belirttiler ve şirketin maksimum güvenlik sağlamak için değerlendirme süresini uzattığını da açıkladılar.

Galaxy Note 9 Özellikleri

Kim, Galaxy Note 8 için Samsung’un kamera, S Pen ve geniş ekranı geliştirmeye odaklandığını söyledi. Bunun nedeni ise Samsung’un ilk Galaxy Note sonrasında yaptığı araştırmalar sonucu kullanıcıların en çok bu özelliklerine yönelmesiymiş.

Kang, Samsung’un ilk önceliğinin, tüketicinin ihtiyaçlarına cevap vermek olduğunu söyledi. Ayrıca şirketin tüketici ihtiyaçlarını yakından takip ettiğini ve yeni teknolojinin bu ihtiyaçları karşılayıp karşılamayacağını değerlendirdiğini de ekledi. Ayrıca Kang, bir Note projesinin bitmesiyle, ekip bir sonraki cihaz üzerinde çalışmaya başlamadan önce küçük bir mola aldığını belirtti. Fakat bu kez, Samsung, Galaxy Note 8 ürün planlama süreci çok zor olsa da, ekibin herhangi bir ara vermeyeceğini, çünkü ekibin Galaxy Note 9’un S Pen gibi özelliklerini geliştirebilmek için bir çok aradığını söyledi.

Yeni Galaxy Note’un üretimi önümüzdeki yılın sonbaharına kadar sürecek. Bu yüzden ekibin bolca zamanı olacak.