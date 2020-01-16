Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Note 9 için Android 10, Türkiye’de dağıtıma çıktı!
Samsung Galaxy Note 9 için Android 10 tabanlı OneUI 2.0 Türkiye topraklarına ulaştı. Güncellemenin dağıtımı, bu ayın başlarında firma tarafından başlatılmıştı.
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Kore merkezli firma, geçtiğimiz senenin son ayı itibariyle 2019 model amiral gemi modelleri olan Note 10 ve S10 ailesine güncellemeyi dağıtmayı başlamıştı. Bu ayın başlarında dağıtımı sonlanan modellerden sonra sıra geldi 2018 model bayrak gemisi modellere.
Normalde, firmanın güncellemeyi 2 ay sonra Mart itibarıyla kullanıcılarla buluşması bekleniyordu. Fakat, gerek kullanıcıların baskıları, gerek de firmanın yoğun cihaz takviminden ötürü. Ana modellere yazılım güncellemesi dağıtım süreci geriye çekildi.
Samsung, Galaxy Note 9’a gelen Android 10 tabanlı OneUI 2.0 neleri değiştiriyor?
Güncellemenin gelişi, bize bir okurumuz tarafından aktarıldı. Buradan kendisine teşekkür etmek istiyoruz. Güncellemeyle birlikte, sürüm notlarında birçok değişikliğin bulunduğunu görüyoruz.
OneUI 2.0 özellikleri neler? Android 10 yenilikleri neler?
Tam ekran kaydırma hareketleri, gelişmiş tek elle kullanım modu, yeni medya ve cihazlar, gelişmiş biyometrik güvenlik, yeni batarya kullanım grafiği, yeni akıllı telefon kullanım istatistikleri ekranı, gelişmiş Samsung uygulamalar (Internet, Kişiler, Mesajlar vb.), önyüklü Android Auto uygulaması, Android Beam’in kaldırılması, AR Doodle eklenen ve arayüzü yenilenen kamera uygulaması, ekran ve selfie kaydı özelliği geliyor.
Listenin dışında, eski amiral gemilerine ayrıca laptop için Samsung DeX desteği de ekleniyor. Böylece, DeX dock’unu satın almanız gerekmeden cihazı kablo vasıtasıyla bilgisayara bağlayarak kullanabiliyorsunuz.
Güncelleme, hala cihazınıza gelmediyse, “Ayarlar > Telefon Hakkında > Yazılım Güncellemesi” sekmesi altından indirebilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12, 6 GB RAM ile geliyor!
Her geçen gün 2020 model iPhone 12 ile ilgili detaylar daha da netleşmeye başlıyor. Apple‘a yakınlığı ile bilinen MacRumors adlı haber kaynağı, bu yıl tanıtılacak olan 4 farklı iPhone modellerinden en az ikisinin 6 GB RAM seçeneği ile gelmesini beklediklerini belirtti.
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Tanıtılması beklenen 4 farklı iPhone 12 modeli
- 6.7 inç büyüklüğünde iPhone: üçlü kamera ve 6 GB RAM
- 6.1 inç büyüklüğünde iPhone: üçlü kamera ve 6 GB RAM
- 6.1 inç büyüklüğünde iPhone: ikili kamera ve 4 GB RAM
- 5.4 inç büyüklüğünde iPhone: ikili kamera ve 4 GB RAM
Kasım ayında Barclay analistleri tarafından yayınlanan bir rapor da, iPhone 12‘ye ait yukarıdaki seçenekleri destekler nitelikte benzerlikler içeriyor. Rapor, 2020’de tanıtılacak en yüksek iki iPhone 12 modelinin 6 GB RAM içerdiğini iddia ediyor. Ayrıca 4 modelin de OLED ekrana sahip olması bekleniyor.
Görünüşe bakılırsa Apple, yeni iPhone modellerini tasarlarken hem boyut hem de fiyat olarak kullanıcılara farklı seçenekler sunmayı planlıyor. Kullanıcılar, yüksek performans ve büyük ekran ile hem en büyük modele hem de nispeten daha uygun fiyatlı küçük ekran ile yeni iPhone‘a kavuşabilecekler.
Apple, 2020’de 5G desteği sunacak mı?
Apple‘ın, 2020 yılında iPhone modellerine 5G desteği sunacağı konuşuluyor. Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple‘ın bu yıl 5G desteği sunması halinde 80-85 milyon iPhone satabileceğini tahmin ettiğini söyledi. Raporda ayrıca tüm pazarların 5G destekli iPhone almayacağı da belirtilmiş. Buna göre baz seviyedeki iki iPhone modeli yalnızca Sub-6GHZ 5G‘yi desteklerken, üst seviyedeki iki pro model ise mmWave 5G‘yi destekleyecek.
Akıllı Telefonlar
Huawei, 2019’da 6.9 milyon adet 5G telefon sattı
Huawei ve Samsung, bu kez 5G akıllı telefon pazarında karşı karşıya geldi. Samsung, bu ayın başlarında 6.7 milyon adet 5G destekli akıllı telefon sattığını duyurmuştu. Ancak bugün Honor, ana şirketi Huawei‘nin 6.9 milyon adet 5G destekli akıllı telefon sevkiyatına ulaştığını belirtti.
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En büyük satış başarısı V30 ve V30 Pro’dan geldi!
Huawei şu anda kendi markası altında 6 adet 5G destekli akıllı telefon satıyor. Bu modeller, Mate 20 X 5G, Mate 30 5G, Mate 30 Pro 5G, Mate 30 RS Porsche Design, Nova 6 5G ve katlanabilir Mate X. Ayrıca alt şirketi Honor ise, 5G destekli V30 ve V30 Pro modellerini bünyesinde barındırıyor.
Samsung, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere 5G destekli akıllı telefon kategorisinde dünya çapında satışlarına ulaşırken, Huawei‘nin gerçekleştirdiği satışların çoğu Koreli rakibinin pek bulunmadığı Çin iç pazarında gerçekleşti. Huawei, Çin haricinde Birleşik Arap Emirlikleri gibi bazı ülkelere 5G destekli akıllı telefonlar satıyor. Ancak pazarın büyüklüğü göz önüne alındığında bu rakamların çok da büyük olduğunu söylemek pek mümkün değil.
2020 yılında da 5G destekli akıllı telefon pazarında rekabetin devam etmesi bekleniyor. Yıl sonunda satış rakamları yansımaya başladığında bakalım kazanan kim olacak?
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Flip, 3C sertifika testinde görüntülendi!
Samsung Galaxy Fold Bloom‘un bir isim değişikliğiyle beraber Galaxy Z Flip adıyla geleceğini dün itibariyle öğrenmiştik. Şimdi ise, cihaz için alınan sertifikalar ortaya çıkmaya başladı.
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Samsung, bu seneki katlanabilir cihazının çok daha kullanışlı olması için uğraşıyor. Geçtiğimiz senenin son aylarında rakibi Motorola’nın klasik serilerinden Moto Z’yi tekrar canlandırarak katlanabilir telefon alanında iddialı bir rakibi firmanın karşısına çıkarmıştı.
Bugün gelen haberlere göre, Samsung Çin merkezli sertifikasyon şirketi 3C’den sertifika onaylarını almaya başladı. Bunlardan en dikkat çekeni ise 15W hızlı şarj kablosunun cihazın içerisine dahil edilmesi oldu.
Sertifikasyon bilgilerinden gördüğümüz üzere cihazın kod adı önceden sızdırılan bilgilerle eşleşiyor. Yani demek o ki, model numarası SM-F700 olarak cihaz tanıtılacak.
Önemli bir not, Samsung Galaxy Z Flip’in teknik detaylarıyla ilgili herhangi bir gelişme basına yansımş değil. Cihazda, Qualcoımm’un son nesil işlemcisi olacak Snapdragon 855, çift kameralı yapı ve 10 MP çözünürlüğünde öz çekim kamerasının bulunacağına inanıyoruz.
Bunlardan biraz daha ilginci, iddiaya göre katlanabilir cihazın ekranında Ultra Thin Glass (UTG) adı verilen dünyanın en ince ve bir o kadar da sağlamlık katan teknoloji dahil edilecek. Akıllı telefonu, değerli kılan esas noktayı bu teknoloji oluşturacak.
Cihazın fiyatıyla da ilgili birtakım sızıntılar ortaya çıktı. Verilere göre cihazın fiyatlandırmasının 1.000 dolar civarında olması bekleniyor.
Bekleyip, göreceğiz. Samsung Galaxy Unpacked etkinliği 11 Şubat 2020 tarihinde Amerika’dan canlı olarak gerçekleşecek. Etkinlikte, ayrıca firmanın amiral gemi modellerinden Galaxy S20 modeli de tanıtılacak.