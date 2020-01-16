Samsung Galaxy Note 9 için Android 10, Türkiye’de dağıtıma çıktı!

Her geçen gün 2020 model iPhone 12 ile ilgili detaylar daha da netleşmeye başlıyor. Apple‘a yakınlığı ile bilinen MacRumors adlı haber kaynağı, bu yıl tanıtılacak olan 4 farklı iPhone modellerinden en az ikisinin 6 GB RAM seçeneği ile gelmesini beklediklerini belirtti.

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iPhone, 2007 yılında tanıtıldığı tarihten itibaren hayatımızda yer edinmeyi başaran büyük teknoloji ürünlerinden bir tanesi. Öyle ki Apple‘ın 2020 yılı içerisinde iki milyarıncı iPhone modelini satmaya hazırlandığını da bundan önceki haberlerimizde belirtmiştik. Eylül 2020’de tanıtılacak olan yeni iPhone modellerinin ise 4 farklı boyut ile gelmesi bekleniyor. İki modelde 6 GB RAM seçeneği kullanılırken, diğer iki modelde ise 4 GB’lık versiyonlar kullanılacak.

Tanıtılması beklenen 4 farklı iPhone 12 modeli