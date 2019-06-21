Samsung Galaxy M30s Geekbench testinde göründü!

Samsung Galaxy M30s popüler benchmark uygulaması Geekbench‘te göründü. Telefon orta seviye Exynos 9610 işlemcisini kullanıyor.

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Samsung Galaxy M30s özellikleri

Güney Koreli teknoloji devi Samsung‘un orta ve alt seviye akıllı telefon pazarındaki işleri uzun süredir iyi gitmiyordu. Şirket, fiyat-performans dengesini tutturamayan ve birbirine benzeyen telefonlarıyla bu taraftaki payını Xiaomi ve Meizu gibi Çinli rakiplerine bırakmıştı.

Şirketin bu yıl Hindistan pazarı için duyurduğu Galaxy M serisiyle ise aradığı başarıyı tekrar yakaladı. Üretici, Hindistan’da ve bir aydan kısa sürede 2 milyon adet satan M serisini daha sonra Türkiye’nin de dahil olduğu farklı ülkelerde de piyasaya sürdü. Bu ailenin iddialı üyelerinden biri olan Galaxy M30‘un geliştirilmiş versiyonu olan Samsung Galaxy M30s‘in temel özellikleri Geekbench testi sonuçlarıyla ortaya çıktı.

Test sonuçlarında SM-M307F koduyla gözüken telefon, gücünü sekiz çekirdekli Exynos 9610 işlemcisinden gücünü alıyor. On nanometre teknolojisiyle üretilen işlemci daha önce Samsung Galaxy A50‘de de kullanılmıştı. 4 GB RAM‘le gelen telefon performans testinden tek çekirdekte 1,680, çoklu çekirdekte ise 5,211 puanını almayı başarmış.

Android 9 Pie işletim sistemiyle kutusundan çıkacak olan Galaxy M30s‘in işlemci tarafında olduğu gibi kamera tarafında da küçük kardeşi M30‘dan daha iyi bir performans sunması bekleniyor. Ayrıca telefonun 5,000 mAh‘lık devasa bir bataryaya sahip olacağı tahmin ediliyor. Cihazın mütevazı teknik özellikleri de dikkate alındığında oldukça uzun bir kullanım deneyimi sunacağı söylenebilir.