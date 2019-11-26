Samsung Galaxy Fold: Olmuş mu, olmamış mı? (VIDEO)

Samsung Galaxy Fold katlanabilir akıllı telefonunu kısa bir süre de olsa kullanma imkanı bulduk. Bu videomuzda, yeni nesil akıllı telefonla ilgili düşüncelerimizi paylaşıyoruz.

Samsung Galaxy Fold neler sunuyor?

Öncelikle Galaxy Fold, bence pek çok noktada geliştirmeye ihtiyaç duyuyor olsa da katlanabilir formda gördüğümüz ilk ürünlerden bir tanesi olduğu için eleştirirken çok acımasız olmamak gerek diye düşünüyorum. Zaten Samsung’un da bu cihazı hem fiyatı hem de yapısı gereği kâr etmekten ziyade “biz bunu yaptık” demek için ürettğini düşünüyorum. Peki nedir bu geliştirilmesi gerektiğini düşündüğüm özellikler? Birincisi cihazın 4.6 inç boyutlu ön ekranı, günümüz standartlarına göre hem çok küçük geliyor hem de üst ve alt taraftaki kalın çerçeveleriyle pek güzel görünmüyor. Ön tarafı tamamen kaplayan ve biraz daha geniş bir ekran olsaydı günümüzün standartlarına göre daha uygun olabilirdi.

Cihaz genel tasarımıyla biraz kaba. Zira katlı haldeyken 15.5 mm’lik bir kalınlığa ve 236 gram ağırlığa sahip. Haliyle telefonu cebinize koyduğunuzda “ben buradayım” diyor.

Galaxy Fold’un katlanabilir ekranını açtığınızda karşımıza 7.3 inçlik Dynamic Amoled ve HDR10+ destekli bir ekran çıkıyor. Bu ekranıyla birlikte aslında cihaza bir telefon değil, katlanabilir bir tablet demek daha doğru. Tabii ki böylesi büyük ve gelişmiş bir ekranda internette gezinmek, video izlemek veya oyun oynamak bir hayli keyifli oluyor. Bu noktada Samsung’u kullandığı stereo hoparlörleri için gerçekten tebrik etmek gerek. Zira hem ses seviyesi hem de ses kalitesi anlamında çok iyi bir iş çıkarıyorlar.

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Ekran konusunda tabii ki geniş ekranın bir diğer avantajı da tek ekranda birden fazla uygulama kullanabilmek. Bu sayede bir tarafta maillerinizi cevaplandırırken bir tarafta YouTube videosu izleyebiliyorsunuz. Ayrıca ön ekranda bir uygulama açıkken telefonun ana ekranını açtığınızda, uygulama geniş ekranda devam ediyor.

Bu konudaki eleştirim ekranı bölen kamera çentiği. Zira karşılaştırma yaptığımda Huawei Mate X ile PUBG oynanan videoyu izlediğimde, çerçevesiz ekran deneyiminin çok daha güzel göründüğünü düşünüyorum. Ayrıca katlanabilir telefonların hepsinde görülen “katlama izi” özellikle takıntılı insanlar için can sıkıcı olabilir.

Donanımsal olarak Galaxy Fold’da yok yok. Snapdragon 855 işlemci, 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanıyla bu konuda görüp görebileceğiniz en gelişmiş telefon. Haliyle performans olarak telefon şu anda en iyilerden bir tanesi ve herhangi bir sorunla karşılaşmanız pek mümkün değil. Kamera anlamında da cihazın arka tarafında yer alan F/1.5 ila F/2.4 arasında diyafram değişimi yapabilen 12 MP’lik ana kamerayla, 12 MP’lik telephoto ile 16 MP’lik geniş açı sensörlerinin oluşturduğu kamera sisteminin birebir Note 10 ile aynı olduğunu görüyoruz. Doğal olarak aldığınız sonuçlar da farklı olmuyor. İç ekrandaki çift ön kamera sistemini ise, daha önce Galaxy S10+ modelinde görmüştük.

Sonuç olarak Samsung Galaxy Fold farklı, ancak katlanabilir akıllı telefonlar anlamında henüz bence geliştirilmeye ihtiyaç duyan bir akıllı telefon. Cihazın 2000 dolara yakın fiyatını da düşünürsek, henüz çok makul bir model olmadığı şüphesiz.