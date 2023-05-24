Samsung’un bu ay içinde yeni bir orta sınıf akıllı telefon olan Galaxy F54 5G‘yi piyasaya sürmesi bekleniyor. Lansmandan aylar önce özellikleri sızdırılmıştı. Galaxy A54’ün biraz değiştirilmiş bir versiyonu ve ilk olarak Hindistan’da piyasaya sürülecek. Lansman öncesinde görüntüleri de sızdırıldı. İşte telefon hakkında son bilgiler.

Hintli yayın 91Mobiles, Galaxy F54 5G’nin ilk resmi basın görsellerini yayınladı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, yaklaşmakta olan orta sınıf akıllı telefon, ayrı kamera halkalarına sahip üç arkaya bakan kamera içeren tanıdık tasarımı sayesinde Galaxy A54 5G’ye ve bu yıl piyasaya sürülen diğer birçok Samsung akıllı telefona çok benziyor.

Galaxy F54’ün tasarımı görücüye çıktı

Galaxy F54 5G Koyu Mavi ve Gümüş şeklinde renkte satışa sunulacak. Telefonun, toza ve suya dayanıklılık için IP67 derecesi gibi bazı premium özellikleri azaltarak Galaxy A54 5G’den önemli ölçüde daha ucuz olacağı belirtildi. Önceki sızıntılara göre Galaxy F54, 120Hz yenileme hızına ve Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç Super AMOLED ekrana sahip. Görüntülere bakılırsa, Galaxy A54’te bulunan ekran içi parmak izi okuyucu yerine yana monte edilmiş bir parmak izi okuyucuya sahip.

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Yaklaşan orta sınıf telefonun arkaya bakan üç kamerası var: 4K 30fps video kaydına sahip 108MP OIS birincil kamera, 8MP ultra geniş kamera ve 2MP makro kamera. Ön tarafta ise 4K 30fps video kaydına sahip 32MP selfie kamerası bulunuyor. Exynos 1380 işlemci, 8GB RAM, 128GB/256GB depolama alanı ve 6.000mAh pil kapasitesiyle beraber gelecek.

Telefonda GPS, çift SIM kart yuvası, 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC ve USB Type-C bağlantı noktası bulunuyor. Ayrıca 25W hızlı şarj ve stereo hoparlörlere sahip. Android 13 tabanlı One UI 5.1 ile önceden yüklenmiş olarak gelecek ve üç büyük Android işletim sistemi güncellemesi alabilecek. Fiyatı 35,000 INR’nin (yaklaşık 340$) altında olacağı öne sürüldü.