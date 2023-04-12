Samsung Galaxy F54 5G hakkında yeni bilgiler sızıdırrıldı, yakında farklı pazarlarda piyasaya sürülmesi muhtemel. TheTechOutlook, Samsung’ın Hindistan ve Bangladeş için bölgesel web sitelerinde Galaxy F54 5G için destek sayfasını tespit etti. Cihazın bu pazarlarda yakında piyasaya sürülebilir.

Aşağıdaki ekran görüntülerinde de görülebileceği gibi Galaxy F54 5G, Samsung Hindistan ve Samsung Bangladeş web sitelerinde SM-E546B/DS model numarasıyla göründü. Aynı model numarası mart ayında Hindistan’ın BIS otoritesinin veritabanında da görülmüştü.

Galaxy F54 5G’nin teknik özellikleri henüz bilinmiyor. Samsung’un web sitelerinde göründüğüne göre, F54’ün bu ayın başlarında Hindistan ve Bangladeş’te piyasaya sürülmesi muhtemel. Ne yazık ki, cihazın teknik özellikleri hakkında herhangi bir bilgi mevcut değil.

Samsung Galaxy F54 5G özellikleri (beklenen)

Galaxy F54 5G’nin mart ayında Orta Doğu’da piyasaya sürülen Galaxy M54 5G’nin yeniden markalanmış bir versiyonu olması muhtemel. Bu nedenle, 120Hz yenileme hızı sunan 6,7 inç FHD + S-AMOLED ekran, Exynos 1380 yonga seti, 8 GB RAM, 128 GB / 256 GB depolama alanı ve 25W şarjlı 6.000mAh pil kapasitesini beraberinde getirebilir.

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Galaxy F54 5G’nin ön yüzünde 32 megapiksel kamera bulunması bekleniyor. Arka kamera kurulumunda OIS özellikli 108 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş lens ve 2 megapiksel makro kamera yer alabilir. Cihaz, One UI 5.1 tabanlı Android 13 işletim sistemi ve yana bakan bir parmak izi okuyucusu beraber gelebilir.