Samsung bugün Android 13 tabanlı One UI 5.0 arayüz güncellemesini Galaxy Tab A8 ve Galaxy F13’e sunmaya başladı. Açıkçası, güncelleme uygun cihazlara bir dizi yeni özellik, değişiklik ve iyileştirme getirecek. Güney Koreli teknoloji devi yeni aygıt yazılımını Galaxy F13’e E135FXXU1BVL2 yapı numarasıyla yerleştirirken, Galaxy Tab A8 yeni güncellemeyi X205XXU1CVL6 yazılım sürümüyle alıyor.

Her zaman olduğu gibi yükseltme Hindistan, Bangladeş ve Nepal’de Kullanıma sunuyor. Galaxy Tab A8 Android 13 yükseltmesi ise Hindistan ve Avrupa ülkelerine (Avusturya, Bulgaristan, Çekya, Fransa, Almanya, Macaristan, Hollanda, Polonya, Portekiz, Rusya, Ukrayna ve Birleşik Krallık) yayına giriyor. Android 13 tabanlı One UI 5.0, iki yeni Galaxy cihazı için önemli bir yazılım yükseltme olacak.

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Özelliklerden bahsetmişken, Samsung yeni aygıt yazılımını kilit ekranı kişiselleştirme özellikleri, yeni duvar kağıtları, widget istifleme, yeni modlar ve rutinler, geliştirilmiş çoklu görev, daha akıcı animasyonlar ve çok daha fazlası gibi özelliklerle iki yeni telefona kullanıma sunuyor.

Galaxy Tab A8 ister Galaxy F13 sahipleri, One UI 5.0 güncellemesini yükleyebilecek. Yapılması gereken, Ayarlar > Yazılım Yükseltme > İndir ve Yükle’ye gitmek, şimdi yeni bir güncelleme varsa, telefonunuza yükleyebilir veya birkaç gün bekleyebilir ve daha sonra tekrar kontrol edebilirsiniz.