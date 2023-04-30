Samsung, uygun fiyatlı Galaxy F12 modeli için One UI 5.1 güncellemesini yayınlamaya başladı. Bu güncelleme, Galaxy F12 kullanıcılarına bir dizi yeni özellik sunuyor ve telefonun performansını artırıyor.

One UI 5.1 güncellemesi, kullanıcıların daha iyi bir kullanıcı deneyimi yaşamasını sağlamak için bir dizi geliştirme içeriyor. Bu güncelleme ile birlikte, Galaxy F12 kullanıcıları, cihazlarında daha hızlı ve daha sorunsuz bir işlem deneyimi yaşayacaklar.

Güncelleme çalışmalarına hız kesmeden devam eden Samsung, One UI 5.1 sürümünün dağıtımında sona yaklaştı. Güney Koreli firma önümüzdeki ay tanıtılacak Android 14’ün lansmanına kadar uyumlu modellerinin tümünü yeni sürüme geçirmek için mesai harcıyor. Son zamanlarda daha çok giriş ve orta segmente odaklanan şirket son olarak One UI 5.1 güncellemesini Galaxy F12 modeli için yayınlama kararı aldı.

2021 yılında kullanıcıların beğenisine sunulan Galaxy F12, Android 13 tabanlı One UI 5.1 güncellemesi almaya başladı. İlk etapta Hindistan’daki modeller yayında olan güncellemenin yapı numarası ise F127GXXU4DWD1. Bunun dışında yeni sürüm, 1.3 GB boyutunda ve Mart 2023 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor. Güncelleme ilerleyen dönemlerde diğer bölgelerde de kullanıma sunulacak.

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Samsung, One UI 5.1 güncellemesinin Galaxy F12 kullanıcılarına sunulmaya başlandığını duyurdu. Ancak, güncellemenin telefonunuza ne zaman geleceği ülkenize ve operatöre göre değişebilir. Bu nedenle, güncellemeyi manuel olarak kontrol etmeniz önerilir.

Yeni sürümün kullandığınız telefon için uygunluğunu kontrol etmek isterseniz Ayarlar uygulamasına giriş yapıp, Güncelleme > İndir yolunu takip edebilirsiniz. Eğer cihazınız için uygunsa indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.