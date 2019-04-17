Dünyanın en büyük akıllı telefon şirketi olan Samsung, birkaç ay önce Galaxy S10 satın alan müşterilerin ücretsiz olarak Samsung Galaxy Buds kulaklığını alacağını açıklamıştı. Ancak Güney Koreli şirket, bu açıklamadan kısa bir sonra, ücretsiz kulaklık yerine 200 dolarlık hediye çeki vermeye başlamıştı.

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Samsung Galaxy Buds güncellendi!

Şirket kararından dönene kadar ücretsiz olarak kulaklık alabilenler ya da direkt olarak satın alanlar, Samsung’un şu anda tüm Galaxy Buds’lar için önemli bir güncelleme yaptığını bilmekten oldukça mutlu olabilir. Bu güncelleme, uzun basım yoluyla ortam sesini etkinleştirme özelliği getirirken önemli bir yeniliğe daha sahip.

Söz konusu üncelleme Samsung’un sesli asistanı Bixby desteğini de beraberinde getiriyor. Böylece Galaxy Buds üzerinden Samsung telefonlarınızı sesli olarak kontrol edebileceğiniz anlamına geliyor. Ancak Türkçe desteği olmayan Bixby için sadece yalnızca İngilizce ve Korece olarak komut verebileceksiniz.

Nasıl güncellersiniz?

Öncelikle kulaklıklarınızın telefonunuza takılı olduğundan emin olun. Güncelleme mevcut ise ekranınızda bildirim olarak görünüyor olmalı. Eğer görünmüyorsa; Galaxy Buds / Earbuds hakkında / Earbuds yazılımını güncelle diyerek manuel olarak da hem kontrol edebilir, hem de güncelleyebilirsiniz.