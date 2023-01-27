Samsung’un yeni Galaxy A serisinin yıldızı olması beklenen Galaxy A54 modelinin eli kulağında. Bir süredir sızıntı haberleriyle gündemi meşgul eden telefon ünlü sertifikalandırma kuruluşu FCC tarafından onaylandı. Bu gelişmeyle beraber cihazın şarj gücü ve pil kapasitesi belli oldu!

Galaxy A54 25W “Hızlı” Şarjla Geliyor! Ah Be Samsung!

SM-A546E model numarasıyla FCC’de görülen cihaz, 25W hızlı şarj ile gelecek. Bunun tam bir hayal kırıklığı olduğunu söylemeliyiz. Zira Android tarafında 240W hızlı şarja sahip telefonları görmek mümkün. Birçok Çinli üreticinin orta seviye cihazlarında da 65W gibi değerler artık standart olarak sunuluyor.

Samsung hızlı şarj yarışında 25W ile oldukça geride kalmış durumda. Ancak görünen o ki firma bu açığını cihazda sunulan pili büyüterek kapatmayı planlıyor. Öyle ki, cihazın sertifika bilgilerine bakılırsa Galaxy A54 tam olarak 5.100 mAh boyutunda bir pile sahip olacak.

Hatırlatmak gerekirse, Galaxy A53’te 5.000 mAh boyutlu bir bataryaya yer verilmişti. Her ne kadar 100 mAh fark az görünse de, güç verimliliği yüksek bir işlemci ile birleştiğinde bu kadarlık bir fark bile önemli iyileştirmeler sunacaktır.

Kutudan Android 13 ile çıkması beklenen cihaz, daha önce Geekbench testinde Exynos 1380 yonga setiyle ortaya çıkmış ve Samsung’un Exynos yonga setlerini geliştirmeyi durdurduğu bir zamanda gelen bu haberler çokça ilgi çekmişti.

Henüz Exynos 1380 yonga setinin güç verimliliği hakkında pek bir bilgi bulunmuyor. Söylentiler bu yonga setinin orta seviyenin en güçlü işlemcilerinden biri olacağını gösteriyor. Eğer bu yonga seti güç verimliliği konusunda da başarılı olursa Galaxy A54 orta seviyenin en uzun pil ömrüne sahip cihazlarından biri olabilir.

Samsung, iki nesildir Galaxy A5x modellerini Mart ayında duruyor. Eğer firma bu plana bağlı kalmaya devam ederse, Galaxy A54’ün tanıtımına yalnızca 2 ay kaldığını söylemek mümkün. Bizler de Galaxy A54’ü çok merak ediyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy A54 bu yıl orta seviyenin şampiyonlarından biri olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!