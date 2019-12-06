Samsung
Samsung cihazlarınızın Android 10’a geçiş tarihlerini öğrenin!
Samsung, meraklı kullanıcılarını tatmin etmek için güncelleme takvimlerinin durumlarını guncelmiyiz.com adresi üzerinden sunuyor. Kontrol ettiğimiz bugün itibariyle firmanın müşterilerine bir sürprizimiz var.
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Koreli marka, üç aydır yeni Android güncellemesi Q’yu kullanıcılarına sunmak için belli başlı beta testlerine sokmaktaydı. Son amiral gemileri olan Galaxy Note 10, Note 10+, S10 ve S10+ için 3 aydır bu süreç devam ediyor.
Neredeyse Beta 5 inşasını alan cihazların Ocak ayında, stabil güncellemeyi alacakları kesinleşmişti. Fakat, firma son bir atakla, son iki senedir çıkarttığı üst seviye cihazlarına önümüzdeki senenin ilk ayı itibariyle bu yükseltmeyi vereceğini müjdeledi.
Türkiye’deki kullanıcıların da dahil olduğu bu güncelleme firmanın ülkemizdeki kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla kurduğu guncelmiyiz.com adresine yansımaya başladı.
Tarihlerin, ay içerisinde belli bir aralıkta verildiği takvime buradaki linkten ulaşabiliyorsunuz. Listede en dikkat çekici unsur, Galaxy S9 ve S9+ gibi bir önceki senenin amiral gemi modeli olan cihazların S10 gibi daha yeni cihaz ailelerinden önce güncelleme alması oldu.
Ülkemizde de S9 serisi telefonların yoğun kullanımda olduğunu düşünürsek, belki de firma yoğun kullanıcı sınıfını öncelikli davranmak istemiş olabilir. Şu an listede öncelikli olarak Galaxy M20, A30, S9, S9+, Note 9, Note 10, Note 10+, S10e, S10, S10+ olarak belirlenmiş.
Firmanın yayınladığı diğer cihazların da yavaş yavaş bu sıralamaya eklenmesi bekleniyor. S9 ve S9+ 31 Aralık- 31 Ocak tarihlerinde güncelleştirmeyi edinebiliyorken, S10 ve S10+ akıllılarının, 5 Aralık – 5 Ocak arasında yükseltmeye kavuşacakları biliniyor.
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Haber
Samsung beklenen Theme Park uygulamasını kullanıma sundu
Samsung, kullanıcılarının uzun zamandır beklediği bir uygulama olan Theme Park‘ı Galaxy Store üzerinden kullanıma sundu.
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Samsung, kullanıcılarının uzun zamandır beklediği tema özelleştirme uygulaması olan Theme Park‘ı kullanıma sundu. Samsung Galaxy telefonlara özel olarak geliştirilen uygulama, yine Galaxy telefonlara özel Galaxy Store’da şu an indirilebilir durumda.
Bu uygulama ile birlikte, duvar kağıtlarınıza özel simgeler, yeni menü ve yazı renkleri ekleyebilirsiniz. Bu şekilde telefonunuzu istediğiniz şekilde kişiselleştirebilir ve size sunulan ayarları zorunlu olarak kullanmak zorunda kalmazsınız. Eğer sizde uygulamayı denemek istiyorsanız Galaxy telefonunuzdan Galaxy Store uygulamasına girip, Theme Park araması yapabilirsiniz.
Samsung
Samsung cihazlarınızın yazılımını güncelleyebileceğiniz 4 site!
Samsung, cihazlarıyla akıllı telefon sektörünü domine eden şirketlerden biri olarak biliniyor. Yılda yüz cihazdan fazla üretim sağlayan AR-GE ekibi maalesef ki yazılım desteği konusunda kullanıcılarını yalnız bırakıyor. Bu rehberimizde Samsung cihazlarınızı güncelleyebileceğiniz dört internet sitesini sizler için derledik.
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Firma, her ne kadar kendi internet sitesi üzerinden çıkarttığı cihazlara stok yazılımları sunsa da bu alışkanlığı devam ettirmiyor. Bildiğiniz gibi üretici firmalar akıllı cihazlarını çıkarttıktan sonra iki sene de bu cihazlara destek veriyorlar. Fakat Kore devi bu konuda çok yetersiz. Telefon kutusundan ne çıkıyorsa, çoğu cihaz Samsung’un resmi sitesinde standart olarak o yazılım kalıyor. Firmanın aylık olarak yayınladığı güncelleme yamaları maalesef ki bulunmuyor.
Kullanıcılar, bu konudan yakındıkları için birtakım siteler onlara alternatif çözümler üretiyorlar. İsterseniz hep birlikte bunları inceleyim. Hangilerinin artıları ve eksileri var bunlara değinelim.
SamMobile: Samsung hakkında her şey!
Üç Samsung kullanıcısı tarafından açılan site, ilk açıldığı 2012 yılından itibaren büyük ilgi topladı. Samsung’un kullanıcı topluluğu ile faaliyete geçen site zamanla telefon ve akıllı saat gibi cihazların yazılımını anlık olarak yayınlamaya başladılar. Şuan da büyük bir kesim tarafından bilinen internet adresi, günlük 4.000’den fazla kullanıcı tarafından ziyaretçi akımına uğruyor.
Aynı zamanda, günlük olarak firmadan sızıntılar ve haberleri de aktaran oluşumdan cihazınız için uygun yazılımı indirmek istiyorsanız buradaki linke tıklayabilirsiniz. Fakat bir noktaya atlamadan belirtelim. Yazılımı indirmek için sitenin forum kısmına girmeniz ve kayıt olmanız gerekir. Kayıt olduğunuz takdirde direkt olarak güncel yamayı cihazınıza indirip Odin üzerinden kurabilirsiniz.
İsterseniz ayrıca, Premium hizmette alabileceğiniz sağlayıcı üzerinden ek fonksiyonları da satın alabiliyorsunuz. Aylık olarak yararlandığınız bu abonelik sistemi, forum ve yazılım kısmınından hızlı dosya indirmeniz sağlıyor. Ek olarak kullanıcı isminize de forum üzerinden özel rütbe belirleniyor ve renkli fontla isminiz gösteriliyor. Beş seçeneğin sunulduğu abonelik sisteminden kullanım önceliğinize göre istediğinizi seçebiliyorsunuz.
Samsung Firmware: İsmi kadar basit
İsminden de anlaşılacağı üzerine Samsung telefonlara güncelleme gönderen sitelerin bir diğerinden bahsetmek lazım. Bu siteyi SamMobile’dan ayıran en önemli unsur içerisinde Türkçe dil seçeneğinin de yer alması diyebiliriz. Çok daha uygun fiyata alabileceğiniz ve yüksek hızlar sunan siteye altı aylık 18 Euro (güncel kurla 113 TL) fiyatla abone olabiliyorsunuz. Özellikle bireysel kullanıcıları çok ilgilendirmese de birçok GSM şirketi günlük olarak teknik servis hizmeti sağlarken dosyaları daha pratik edinmek istiyorlar.
Kullanıcılarına oldukça basit arayüz sunan internet sitesine erişmek için buraya tıklayabilirsiniz.
Samsung Updated: İndirmesi ücretsiz!
Samsung Updated bahsettiğim iki siteye oranla dosyaların barındırma hizmetini kendi sunucusu yerine, çeşitli dosya indirme siteleri üzerinden gerçekleştiriyor. Ayrıca her dosya için üç ayrı site üzerinden barındırma yapan kuruluş böylece ücretsiz yüksek hızlı dosya indirme hizmeti de sağlamış oluyor.
Her akıllı cihaz için indirme linklerinin altında kurulum talimatlarına yer veren kuruluşa buradaki linkten erişim sağlayabilirsiniz.
SAMFIRM: Yüksek hızlı güncelleme aracı!
SAMFIRM, Xda-Developers geliştirici platformunda bir yazılım geliştiricisi tarafından ilk olarak 2012 yılında yayınlanmıştı. Gösterilen ilgi üzerine işleri büyüten yazılım sahipleri bir internet sitesi açarak bu araca aylık olarak güncelleme vermeye başladılar. Direkt olarak Samsung’un Kies Server’larından indiren uygulama, resmi sunucuları kullandığı için internet hızınıza bağlı olarak saniyeler içerisinde yüksek boyutlu dosya transferi sağlayabiliyor.
İndirme işlemi yazılım üzerindeki Firmware Info kısmıyla başlıyor. Model tarafında cihazınızın kod adını internet üzerinden öğrenerek buraya girebilir. Bölge seçimini de hangi ülkede barındıyorsanız ona göre seçim yapabilirsiniz. Türkiye kullanıcıları için TR bölgesini seçmeniz lazım.
Güncelleme kitine burada verdiğim linkten edinebilir. Firmanın resmi yükleme araçlarından Odin’in son versiyonunu indirerek cihazınıza kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz.
Samsung
Samsung, 2017 model amiral gemilerine kötü haberi verdi!
Samsung, geçtiğimiz günlerde yeni nesil ve eski nesil cihazları için Android 10 güncelleme takvimini yeniledi. Fakat yeni takvimde çok önemli detaylar gizli.
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Firma, S ve Note ailesi dahil olmak üzere birçok cihaza Android 10 tabanlı OneUI güncellemesini göndereceğini açıklamıştı. Bu haftanın başlarında beta yayınladığı cihazlarla birlikte beta takvimini de yeniledi.
Yeni takvime göre artık S9, S9 Plus, Note 9 cihazları da Mayıs ayı yerine Ocak ayında Samsung’un yeni nesil Android arayüzüne kavuşacaklar.
Güncelleme takviminde, 2017 yılında çıkmış olan S8 ve Note 8 gibi 2 yıl olan en güncel yazılımı kullanma hakkına sahip cihazların bulunmadığı ortaya çıktı.
Ayrıca, Samsung’un müşteri hizmetlerine yöneltilen bir soru de bunu doğrular nitelikte. Firmanın yayınladığı raporlarda iki nesil önceki cihazlara yükseltme gönderilmeyeceği belirtiliyor.
Note 8 ve S8 ailesi kutudan Android 7 (Nougat) ön yüklü olarak çıkmaktaydı. Cihaz sahipleri Android 8 (Oreo) ve yarım sene geç de olsa Android 9 (Pie) güncellemelerine kavuşmuşlardı.
Koreli dev firma hiç şaşırtmadan iki büyük güncelleştirme gönderdiği akıllı telefonlara OneUI 2.0 arayüzünü göndermeyeceği ortaya çıkmış oldu.
Ne kadar Xiaomi ve Huawei gibi Çin merkezli şirketlerin güncel telefon kullanma hissiyatı sağlayan firmalarla Samsung’un rekabet ettiği bilinse de firma fikrini değiştirecek gibi gözükmüyor.
Xiaomi, 2017 yılında piyasaya sürdüğü Mi 6 cihazını MIUI 11 arayüzüne taşıdı ve yeni güncellemelerle birlikte eski nesil cihazların da kararlılığını korumayı planlıyor.
Ahmet Aydın
6 Aralık 2019 at 22:08
Tarihleri yanlış algılıyorsunuz sanırım. S10 serisi s9 dan önce alıyor güncellemeyi. Dikkatli bakarsanız göreceksiniz 🙂
Kaan Yiğit Külahlı
7 Aralık 2019 at 00:38
Sitedeki sıralamayı esas aldım. Gördüğünüz üzere net bir aralık yok. S10’a 5 Ocak’ta gelen güncelleme S9’a da gelebilir. Bunu net olarak söyleyemeyiz. Ama Ocağın sonuna kadar gelecek, bu kesin.