Samsung, bu yıl Las Vegas’ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı’nda C-Lab teknolojisini, C-Lab’a ayrılmış bir sergi alanıyla sergiliyor. Samsung C-Lab, sağlık, eğitim ve daha birçok alanda çeşitli teknolojiler geliştirecek.

Samsung, yaratıcı fikirlere ve zorlukların üstesinden gelme ruhuna dayalı yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesine öncülük etmek amacıyla 2012 yılından bu yana şirket içi girişim teşvik programı C-Lab Inside’ı yürütüyor. Şirket içinde teşvik edilen projeler arasında bu yıl CES’te sergilenenler özellikle yenilikçilikleri, küresel pazarlanabilirlikleri ve genel bütünlükleri ile tanındı.

Fuarda ziyaretçilerin büyük ilgisini çeken şirket içi girişimlerden biri olan Meta-Running’in Kreatif Lideri Donghoon Kang, “Koşarken meydana gelen yaralanmaların çoğu yanlış duruştan kaynaklanıyor. Metaverse ve yapay zeka teknolojilerinden yararlanmanın insanların daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde koşmalarına yardımcı olabileceğini düşünüyoruz.” dedi. Ayrıca Kang, metaverse destekli bu koşu projesinin ilham kaynağının nereden geldiğini açıkladı.

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Meta-Running, ek bir sensör ihtiyacını ortadan kaldırarak sadece bir mobil cihazla kullanılabiliyor. Bir kullanıcı gerçekten koştuğunda, yapay zeka teknolojileri mobil cihazın kamerasını kullanarak kullanıcının vücudunu tanıyacak ve hareketlerini metaverse bir avatar aracılığıyla temsil edecek.

Teknolojiler daha sonra kullanıcının duruşunu analiz ediyor ve yapması gereken değişiklikleri anında bildiriyor. Koşularının ardından, kullanıcıya vücudunun her bir bölümündeki koşu duruşlarının bir özetinin yanı sıra yanlış duruşlarını nasıl düzelteceklerine dair bir rehber de sunuluyor.

Sonuç olarak, kullanıcılar duruşlarını, kas güçlerini ve koşu sırasında sakatlanmaların başlıca nedenlerinden üçü olan aşırı tempo sorunlarını ele almak için çalışabilirler.