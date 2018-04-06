Samsung, artık dünyanın en büyük çip üreticisi!

Samsung, 2018’in ilk çeyreği için finansal klavuzu yayınladı. Bu sonuçlara göre şirket, gelir bazında 25 yıldır ilk sırada yer alan Intel‘i koltuğundan ederek dünyanın en büyük çip üreticisi oldu.

Samsung ilk çeyrek beklentileri neler?

Samsung‘un ilk çeyrek kârı yıl bazında %19 artışla 14.7 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 1.4 milyar dolarlık bir toplam satış yaptığı belirtilen şirket, bu anlamda geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine göre gerileme yaşadı.

Bu arada bu sonuçlar, şirketin Başkan Yardımcısı Jay Y. Lee‘nin hapisten çıkmasının ardından duyurulan ilk veriler olma özelliğini taşıyor.