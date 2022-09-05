Samsung, bağlı cihazlar sistemi için ileriye doğru büyük bir adım attığını duyurdu. 2023’ten itibaren şirket tarafından piyasaya sürülen tüm ev aletleri akıllı olacak. Bununla Wi-Fi, Bluetooth ve SmartThings ile entegrasyon gibi teknolojiler tüm buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi ve diğer ürünlere ulaşacak.

Şirketin IFA 2022’de açıklanan planı, akıllı fonksiyonları gelecek yılın sonuna kadar tüm beyaz eşyalara getirmek. Yine de, stok ve üretim nedenleriyle, eğilim tüketicilerin önümüzdeki birkaç yıl içinde mağazalarda hala “klasik” ürünler bulacağı yönünde.

Samsung’un “geleceğin evi“, daha fazla kullanım olanağı ve ürünler arasında daha fazla entegrasyon sağlayacak. Örneğin video oyunları oynarken, daha az daldırma sağlamak için cihazlar daha az ses çıkarır. Evde egzersiz yaparken, klima ve hava temizleyici, Samsung demolarında gösterildiği gibi en iyi sıcaklığı sağlamak için otomatik olarak ayarlanacaktır.

Şirket, eve daha fazla bağlantı sağlamanın yanı sıra, taşınmayla birlikte sürdürülebilirliğe de yatırım yapmayı hedefliyor. Şirket, farklı durumlar için ev aletlerinin enerji kullanımını optimize edecek ve elektrik faturasında tasarruf sağlayacak SmartThings sistemi için bir yapay zeka üzerinde çalışıyor.

Samsung’un tahminlerine göre, ev aletleri arasındaki entegrasyon ve verimlilik için akıllı çözümlerin benimsenmesi, enerji tüketimi faturasında %30’a kadar tasarruf sağlayabilir.

TV’ler için pilsiz kontroller

Şirketin genişleteceği bir diğer girişim ise uzaktan kumandalardaki pillerin kullanımdan kaldırılması olacak. Bazı premium televizyon serilerine gönderilen güneş paneli kontrolünün başarısından sonra şirket, markanın gelecekteki tüm Smart TV serilerinde yeni aksesuarı kullanacak.

Samsung’a göre, değişiklik yedi yıl içinde 200 milyon pil kullanımını önleyecek. 2021’in sonunda şirket, teknolojinin sınırlı bir şekilde benimsenmesinin 1 milyon pilin atılmasını önlediğini söyledi.