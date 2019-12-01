Samsung, 2017 model amiral gemilerine kötü haberi verdi!

Samsung, geçtiğimiz günlerde yeni nesil ve eski nesil cihazları için Android 10 güncelleme takvimini yeniledi. Fakat yeni takvimde çok önemli detaylar gizli.

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Firma, S ve Note ailesi dahil olmak üzere birçok cihaza Android 10 tabanlı OneUI güncellemesini göndereceğini açıklamıştı. Bu haftanın başlarında beta yayınladığı cihazlarla birlikte beta takvimini de yeniledi.

Yeni takvime göre artık S9, S9 Plus, Note 9 cihazları da Mayıs ayı yerine Ocak ayında Samsung’un yeni nesil Android arayüzüne kavuşacaklar.

Güncelleme takviminde, 2017 yılında çıkmış olan S8 ve Note 8 gibi 2 yıl olan en güncel yazılımı kullanma hakkına sahip cihazların bulunmadığı ortaya çıktı.

Ayrıca, Samsung’un müşteri hizmetlerine yöneltilen bir soru de bunu doğrular nitelikte. Firmanın yayınladığı raporlarda iki nesil önceki cihazlara yükseltme gönderilmeyeceği belirtiliyor.

Note 8 ve S8 ailesi kutudan Android 7 (Nougat) ön yüklü olarak çıkmaktaydı. Cihaz sahipleri Android 8 (Oreo) ve yarım sene geç de olsa Android 9 (Pie) güncellemelerine kavuşmuşlardı.

Koreli dev firma hiç şaşırtmadan iki büyük güncelleştirme gönderdiği akıllı telefonlara OneUI 2.0 arayüzünü göndermeyeceği ortaya çıkmış oldu.

Ne kadar Xiaomi ve Huawei gibi Çin merkezli şirketlerin güncel telefon kullanma hissiyatı sağlayan firmalarla Samsung’un rekabet ettiği bilinse de firma fikrini değiştirecek gibi gözükmüyor.

Xiaomi, 2017 yılında piyasaya sürdüğü Mi 6 cihazını MIUI 11 arayüzüne taşıdı ve yeni güncellemelerle birlikte eski nesil cihazların da kararlılığını korumayı planlıyor.