Samsung’un Başkan Yardımcısı ve NAND Ürün Planlama Grubu Genel Müdürü Kyungryun Kim, şirketin 1PB (1000TB) SSD’yi piyasaya sürmek istediğini ve bu hedefe ulaşmak için çalışmaların son hız devam ettiğini söyledi. Kim o kadar alanı ne yapsın!

Dünyanın Verisi İçine Sığar!

Güney Koreli teknoloji devi, Ağustos 2017’den beri 128 TB kapasiteye sahip QLC SSD’ye sahipti ve 128 TB PCIe SSD’ler, Ağustos 2022’de firmanın düzenlediği Flash Bellek Zirvesi sırasında tanıtılmıştı. Bu nedenle bomba etkisi yaratan 1PB duyurusunun başka bir önemli etkinlik olan 2023 Çin Flash Bellek Zirvesi’nde yapılması pek de sürpriz olmadı.

Bu aslında teknoloji dünyasının beklediği bir şey. Daha önce başka oyuncular da benzer denemeler yapmıştı. Pazarda pek tanınmayan bir marka olan Nimbus Data, 2017 yılında 100 TB’lık bir SSD tanıtmıştı. Ancak bu 3.5 inçlik bir sürücüydü ve ürünün fiyat etiketi 40.000 dolardı.

Samsung’un gerekli teknolojileri cihaza sığdırabilmek ve kullanışlılığını artırmak için muhtemelen sürücünün form faktörünü değiştirmesi ya da PLC’ye (Penta-layer Cell) veya daha da ileri giderek HLC’ye (Hexa-layer Cell) geçmesi gerekecek.

Kapasite ve hedef kitle göz önüne alındığında, bunun genel bilgisayarlarda kullanılması değil, belirli işler üzerinde özelleştirilmiş bilgisayarlarda kullanılmas bekleniyor. Bu boyutta bir sürücüyü bırakın bir dizüstü bilgisayara, bir masaüstü bilgisayara bile sığdırmanız oldukça zor.

Samsung, Petabyte SSD yarışındaki tek üretici değil. Intel’in SSD bölümünü satın alan SK Hynix, Kioxia, Micron ve yeni gelen Yangtze Storage da bu konuda çalışmalar yapıyor ve daha fazla alan sunabilmek için NAND flaş üzerindeki katmanları 238 kata kadar artırıyor. Bu sayede veri yoğunluğu artıyor, yani daha küçük bir fiziksel alana daha fazla veri sığabiliyor.

Bu haberle beraber, HDD mekanik disklerinin de geleceği tartışılmaya başlandı. SSD teknolojisinin ilerlemesiyle beraber artık yüksek kapasiteye sahip SSD’ler bile oldukça ulaşılabilir fiyatlara satılıyor. En azından yurtdışında durumun böyle olduğunu görüyoruz.

HDD’ler ise daha yavaşlar ve daha sesli çalışıyorlar. Bu mekanik sürücüler, aynı zamanda bozulabilecek mekanik parçalara sahip oldukları için, düştüklerinde, aşırı sıcak veya soğuğa maruz kaldıklarına çeşitli sorunlarla karşılaşıyorlar. Bu da HDD’lerin albenisini düşürüyor.

HDD’ler özellikle fiyat yönünden daha avantajlı konumda oldukları için tercih ediliyordu. Ancak SSD’lerin ucuzlamasıyla beraber HDD’lerin yavaş yavaş tarihin tozlu raflarına kalktığını söylemek mümkün.

İlginizi Çekebilir: Windows 7 ve Windows 8 Steam Desteğini Kaybediyor!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung’un 1000TB kapasiteli SSD’si ne zaman gelecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!