Apple, sahte iPhone iade dolandırıcılığı nedeniyle 12 milyon dolarlık zarara uğradı. Bu olay, Cupertinolu teknoloji devine yönelik şimdiye kadar görülmüş en büyük dolandırıcılık vakalarından biri olarak dikkat çekiyor. Beş kişi, sahte iPhone’ları iade edip yenilerini alarak büyük bir dolandırıcılık planı gerçekleştirdikleri için suçlanıyor.

İçindekiler Sahte iPhone ile Apple dolandırıldı

Sahte iPhone ile Apple dolandırıldı

Dolandırıcılar, neredeyse hiçbir değeri olmayan sahte iPhone modellerini alarak bunların hatalı olduğunu iddia ediyorlardı. Apple Store’a götürülen bu sahte cihazlar, hatalı oldukları gerekçesiyle iade ediliyor ve Apple tarafından gerçek, değerli bir iPhone ile değiştiriliyordu. Bu süreç, dolandırıcılar tarafından tam 16.000 kez tekrarlandı.

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Apple’ın vaka notlarına göre, bu dolandırıcılık planının şirkete verdiği zarar en az 12,3 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Dolandırıcılar, sadece iPhone değil, aynı zamanda iPad ve diğer Apple cihazlarını da hedef aldı. Bu durum, Apple’ın ürün yelpazesinin genişliği ve popülaritesi göz önüne alındığında, firmanın ne kadar büyük bir zarara uğradığını gösteriyor.

İddianameye göre, dolandırıcılık planı Aralık 2014’ten Mart 2024’e kadar yürütüldü ve sahte cihazlar Çin’deki gruplar tarafından temin edildi. Sahte modeller, gerçek Apple cihazlarının kimlik numaralarını kullanarak AppleCare garantisi kapsamında onarım talebinde bulunuyordu. Bu durum, Apple’ın sistemlerinde gerçek müşterilerin meşru garanti taleplerinin işlenememesine yol açtı.

Dolandırıcılar, izlerini kaybettirmek için Kaliforniya’daki çeşitli Apple mağazalarına onarım talepleri sundular. Tek bir gün içinde on kadar farklı mağazayı ziyaret eden suçlular, sahte adresler ve takma adlar kullanarak izlerini gizlemeye çalıştılar. Ayrıca, posta kutuları kiralayarak ve başka çeşitli taktikler kullanarak kimliklerini saklamayı başardılar.

Bu büyük dolandırıcılık vakasının artık duruşmaya gitmesi bekleniyor. Sanıklar, elektronik dolandırıcılık, posta dolandırıcılığı, ağırlaştırılmış kimlik hırsızlığı ve sahte ürün kaçakçılığı gibi 22 ayrı suçlamayla karşı karşıya bulunuyor. Suçlu bulunmaları halinde, bu kişiler her bir suçlamadan yıllarca hapis cezasına çarptırılabilirler.

Bu olay, teknoloji devlerinin dolandırıcılıkla nasıl başa çıktığına dair önemli bir örnek teşkil ediyor. Apple, bu tür dolandırıcılıkların önüne geçmek için güvenlik önlemlerini artıracak adımlar atabilir. Öte yandan, tüketicilerin de bu tür olaylara karşı daha dikkatli olmaları ve şüpheli durumları bildirmeleri önem taşıyor. Apple gibi büyük şirketlerin bile böyle büyük dolandırıcılıklarla karşı karşıya kalabileceği, bu olayla bir kez daha ortaya konmuş oldu.