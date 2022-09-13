Apple, iOS 16’yı kullanıcılara sunmaya başladı ve ana özellikler arasında yeniden tasarlanmış kilit ekranları, geliştirilmiş bildirimler ve geçiş anahtarları gibi şeyler bulunurken, teknoloji konusunda daha bilgili izleyiciler tarafından takdir edilebilecek nispeten küçük bir başka özellik daha var. Temel olarak, iOS 16 ile piyasaya sürülen Safari 16, sonunda AVIF formatındaki görüntüleri destekliyor.

Kısaca belirtmek gerekirse AVIF, JPEG, PNG, GIF ve WebP gibi bir görüntü formatıdır. Üyeleri arasında Amazon, Apple, ARM, Cisco, Facebook, Google, Huawei, Intel, Microsoft, Mozilla, Netflix, Nvidia, Samsung ve Tencent bulunan Alliance for Open Media tarafından geliştirilmiştir.

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AVIF, kayıplı ve kayıpsız sıkıştırma ve çoklu renk uzayları gibi bir dizi özellik sunar. Son kullanıcılar için en önemli yararı, bant genişliği kullanımında önemli tasarruflar sunmasıdır, bu da web sayfalarında gezinirken daha iyi performansla sonuçlanmasına olanak tanıyor.

Microsoft Edge, AVIF görüntülerini hiç desteklemese de Chrome, masaüstünde 85 sürümünden ve Android’de 97 sürümünden beri desteklemektedir. Benzer şekilde, Firefox desteği de geçen yıl yayınlanan 93 sürümünden bu yana bu alanda aktif durumda.

Şimdi, iOS 16’daki Safari 16, gelecek ay gelecek macOS Ventura ve iPadOS desteğiyle AVIF görüntülerini de işliyor. Bu son ekleme Microsoft’u bu alana biraz daha çaba sarf etmeye itecektir.

Safari’nin en son sürümünde bulunan diğer tüm değişikliklerle de ilgileniyorsanız, ayrıntılı değişiklik günlüğünü buradan okuyabilirsiniz.