İnceleme
İstanbul’un fethini anlatan belgeseli izledik! | Rise of Empires: Ottoman
Rise of Empires: Ottoman belgeselini izledik. Netflix yapımı Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethini konu alan Osmanlı belgeselinin ilk bölümünü yorumluyoruz.
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Hakan: Muhafız ve Atiye’nin ardından Netflix’in üçüncü yerli yapımı Rise of Empires: Ottoman 24 Ocak’ta yayınlanıyor. Başrollerini Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır, Damla Sönmez’in paylaştığı belgesel dizinin değerlendirmesi ile karşınızdayız.
Prof.Dr. A.M Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan’ın da görüşlerine yer verilen belgesel dizi İngilizce olarak hazırlandı. Karga Seven ile birlikte STX Entertainment’ın yapımcılığını yaptığı serinin detayları videomuzda.
İyi seyirler…
Dizüstü Bilgisayar
Her oyuncunun isteyeceği BMW tasarımı bilgisayar! | ROG Strix Scar III
ROG Strix Scar III G731GW-EV002T incelemesi ile karşınızdayız. BMW Designworks Group ile ortaklaşa çalışma ile tasarlanan cihazın detayları bu videomuzda.
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Strix Scar III sunduğu özellikler ile tam bir oyuncu bilgisayarı olarak dikkat çekiyor. Metalik tasarımı ve karbon görünümlü iç yüzü ile bir BMW aracını hatırlatan Scar III’te üç farklı noktada yer alan RGB aydınlatmalar da tam bir havalı bir bilgisayar görünümü sunuyor.
17,3 inç FHD 144 Hz 4ms LED ekrana sahip olan cihaz’ın 15 inç versiyonunda 240 Hz panel de yer alıyor. Gücünü Intel Core i7 9750H’den alan ve Nvidia GeForce RTX 2070 ile desteklenen ürün ile herhangi bir oyunu sorunsuz oynayabilirsiniz.
Üzerinde yer alan Keystone ile tamamen özelleştirilebilir ve kişisel bilgisayar haline gelebilen ROG Strix Scar III, bu anahtar vasıtası ile gizli bir sürücü aktif edebilme, ROG ve oyun profillerinizi otomatik olarak yükleme gibi avantajlar sunuyor. İlerleyen dönemlerde ise Windows Hello desteği kazanacak.
Genel olarak baktığımızda tam bir oyun canavarı olup görünüşüyle fark yaratan Scar III, Keystone ile özel bilgilerinizi de daima size özel kalmasını sağlayacak.
İyi seyirler…
Akıllı Telefon
Huawei Nova 5T incelemesi | Honor 20?!
Huawei Nova 5T incelemesi ile karşınızdayız. Honor 20’nin birebir aynı özelliklere sahip ancak daha şık versiyonu olan 5T detayları videomuzda.
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Huawei Nova 5T, ülkemize Honor 20’nin ardından aynı özellikler ile giriş yaptı. Boyutundan ağğırlığına, işlemcisinden tasarımına kadar tıpa tıp aynı olan Nova 5T’nin sadece arka kapak tasarımıyla fark yarattığını söylemek mümkün.
Kirin 980’den gücünü alan Nova 5T, 48 MP ana kamerasının yanı sıra 16 MP, 2 MP ve 2 MP yardımcı lensler ve önde de 32 MP değerinde bir kameraya sahip.
4.499 TL fiyatla alıcılarını bekleyen Nova 5T’nin rakibi Honor 20 ise 3.799 TL fiyatla satışa devam ediyor.
Dizüstü Bilgisayar
Yeni Ryzen işlemcili, LED’li bilgisayar: ROG Zephyrus G14
ROG Zephyrus G14, Asus’un ilk 14 inç boyutunda ve sade tasarımıyla dikkat çeken en yeni dizüstü oyuncu bilgisayarlarından biri olarak dikkat çekiyor.
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ROG Zephyrus G14
Dünyanın en güçlü 14 inç dizüstü bilgisayarı konumunda olan Zephyrus G14, AMD’nin en yeni Ryzen 7 4800HS işlemcisi, GeForce RTX 2060 ve GTX 1660 Tİ ekran kartı ile geliyor.
32 GB’a kadar 3200 MHz bellek, 1 TB’a kadar NVMe SSD seçenekleri sunan ROG Zephyrus G14, FHD ve WQHD Pantone onaylı 120 Hz’e kadar panel seçenekleri de sunacak.
Bu cihazı en farklı kılan özelliğe gelecek olursak AniMe Matrix adını alan özel ekranı. Cihazın ekranının arkasının yarısını kaplayan özel LED’lere sahip olan cihaz, Asus’un odak noktası olan özelleştirme ve kişisel bilgisayar hissini verebiliyor.
Bu LED’ler’i dilediğiniz gibi özelleştirebilir, sabit bir görsel ya da GIF şeklinde hareketli olarak da kullanabilirsiniz.
Yeni nesil Ryzen işlemcili TUF Gamnig ailesi
TUF Gaming FA506/706 model adlarına sahip olan yeni aile gücünü tıpkı Zephyrus G14 gibi 4. nesil Ryzen mobil işlemcilerinden alıyor. Intel versiyonu ilerleyen dönemlerde çıkacak olan yeni dizüstü bilgisayarlar özellikle metal kasa seçeneğiyle dikkat çekecek.
Piyasada TUF Gaming A15 ve TUF Gaming A17 adını alacak olan yeni seri AMD Ryzen 4000 Serisi CPU seçeneklerine ek olarak Nvidia GeForce GTX 1660 Ti ekran kartını kullanacak.
Çok daha iyi soğutma sistemiyle gelen cihazlarda ön plana çıkan özellik ise pil ömrü. Dileyen kullanıcılara 90 Wh gibi çok ciddi değerde bir batarya sunabilen Asus, 11,6 saat video izleme gibi ciddi bir pil ömrü sunacak.
TUF ailesinin en önemli yanlarından olan sağlamlık konusunda da iddialı bir model olan cihazlar MIL-STD-810H askeri standartlarına göre çok dayanıklı bir yapıda olacak.