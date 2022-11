Riot, Xbox ile ortaklığını bu yılki Xbox & Bethesda Showcase’de duyurdu ve görünüşe göre bu oyunlar, League of Legends ile birlikte: Wild Rift ile birlikte yakında PC Game Pass’te de satışa sunulacak.

IdleSloth84_ rumuzlu bir Twitter kullanıcısının bu oyunların Windows’taki Microsoft Store’a eklendiğini fark etti. Ne yazık ki, henüz satın alınamıyor ya da indirilemiyor.

Oyunlar genellikle oynaması ücretsizdir, ancak karakterler gibi oyunun belirli yönlerine yalnızca bir ücret ödedikten veya belirli karakterleri belirli bir süre için ücretsiz olarak kullanılabilir hale getiren haftalık bir rotasyona katıldıktan sonra erişilebilir. Ancak Xbox Game Pass Ultimate abonesi ve bu oyunları indirirse, bu ekstra özelliklere hiçbir ek ücret ödemeden erişebilecek.

