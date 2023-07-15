Büyük bir çoğunluk Redmi’yi sadece giriş seviyesi akıllı telefonlar üreten bir firma olarak biliyor. Ancak Redmi bunların haricinde çok büyük bir giyilebilir teknoloji üreticisi. Bu bağlamda akıllı saat ve bluetooth kulaklık gibi birçok ürüne sahip olan Redmi, geldiğimiz noktada bugün Redmi Watch 3 Active isimli yeni akıllı saatini piyasaya sürdü. Detaylara bakalım.

Redmi Watch 3 Active 1.83 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Bu ekran Redmi Watch 3’ün ekranından daha büyük olmasıyla öne çıkıyor. Akıllı saat bu ekranda 200’den fazla saat arayüzünü ücretsiz olarak sunuyor. Umarım saat arayüzleri için ücret alan Huawei, hemşerisi Redmi’den biraz da olsa feyz alır.

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Redmi’nin yeni akıllı saati olan Redmi Watch 3 Active kandaki oksijen takibi, kalp atış hızı takibi, uyku izleme gibi özelliklere de sahip. Akıllı saatin bir de kadın sağlığı takip özelliği bulunuyor. Spor modu tarafında ise Redmi Watch 3 Active 100’den fazla spor modunu destekliyor.

Yüzme spor moduna da sahip olan Redmi Watch 3 Active, 5 ATM’ye kadar da su geçirmezliğe sahip. Pil tarafında ise akıllı saat yoğun kullanımda 8 gün, düşük kullanımda ise 12 güne kadar bir pil ömrü vaat ediyor.

Redmi giyilebilir teknoloji kanadında oldukça sağlam ilerliyor. Bakalım diğer rakipleri Redmi’nin Redmi Watch 3 Active hamlesi karşısında ne yapacak?