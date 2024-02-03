Xiaomi bir süredir yeni yazılımı olan HyperOS güncellemesi üzerinde çalışıyor. Yazılım Xiaomi 14 ile birlikte Çin’de tanıtıldı. Geldiğimiz noktada bugün ise Redmi Pad SE HyperOS güncellemesi yayınlandı.

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Güncelleme 2 GB büyüklüğünde. Eğer Redmi Pad SE kullanıyorsanız ve halen Redmi Pad SE HyperOS güncellemesi almadıysanız, Ayarlar> Cihaz Hakkında> MIUI sürümü kısmından güncellemelerinizi manuel olarak kontrol edebilirsiniz.

Redmi Pad SE HyperOS güncellemesi ile neler sunuyor?

Redmi Pad SE, 1920 x 1200 piksel Full HD+ çözünürlüğe sahip bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 90Hz yenileme hızına sahip 10,6 inç büyüklüğündeki ekranda IPS LCD ekran paneli kullanılmış. Bunların haricinde tablet 400 nit maksimum parlaklık sunabiliyor. Ek olarak SGS göz koruması ve TUV Rheinland sertifikasına da sahip.

Kaputun altında, 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile birleştirilmiş bir Qualcomm Snapdragon 680 yonga seti bulunuyor. Ayrıca, kullanıcıların depolama kapasitesini 1 TB’a kadar genişletmesine olanak tanıyan bir microSD kart yuvasına da sahip.

Kameralara gelince, arkada 8 MP çözünürlüğünde bir kamera; ön tarafta selfiler ve görüntülü aramalar için 5 MP çözünürlüğünde bir kamera var. Ayrıca ses için Dolby Atmos’u da destekleyen dört hoparlörlü bir sisteme sahip. Cihaz, 18W hızlı şarjı destekleyen 8.000 mAh bataryadan güç alıyor.