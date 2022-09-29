Xiaomi, 4 Ekim’de 200 megapiksel kameralı Xiaomi 12T serisini piyasaya sürecek. Bugün şirketin yan firması aynı tarihte Redmi Pad isimli yeni bir tableti de piyasaya süreceğini duyurdu. Xiaomi yeni amiral gemisini Münih şehrinde tanıtırken, Redmi şirketi son teknolojilerle donatılmış yeni tabletini Hindistan’da özel bir lansmanla piyasaya sürecek.

Redmi Pad Cihazının Beklenen Tüm Özellikleri

Şirket tarafından paylaşılan resmi görsellere göre “eğlence, oyun, e-öğrenme ve gezinme için doğru seçim” olarak lanse edilen Redmi Pad, arka panelinde 8 megapiksel kamera ile gelecek. Görsellerden bir başka anlaşılan unsur ise yeni tabletin grafit, gri ve ay ışığı olmak üzere 3 farklı renk seçeneği ile gelecek olması.

Ne Xiaomi ne de Redmi tablet hakkında temel bir özellik açıklamadı. Ancak daha öncesinde gündeme düşen güvenilir sızıntılar, cihazın Android 12 ile çalışacağını söylüyor. Bununla beraber söylentiler işletim sisteminin MIUI ile destekleneceğini ve cihazın MediaTek Helio G99 yonga setini kullanacağını ekliyor. Redmi’nin yeni kullanışlı ürünü 4GB RAM ve 128 GB dahili hafıza değerindeki bellek kapasitesine de ev sahipliği yapacak.

Redmi Pad, 2000×1200 piksel çözünürlüğe sahip 10,61 inç 90Hz LCD ekran, dahili 8000 mAh pil ve 18W şarj gücü ile birlikte geliyor. Tablette ayrıca dört adet Dolby Atmos sertifikalı hoparlör ve ön tarafta 105° görüş açısına sahip 8 megapiksel kamera bulunacak. Yukarıda açıklanan özelliklerin Wi-Fi modeliyle sınırlı olduğunu belirtmekte fayda var, hücresel özellikli versiyonun farklı bir ekran (11,2 inç) ve batarya (7800 mAh) ile geleceği söyleniyor. Daha fazla ayrıntı için Salı gününü beklemek zorundayız. Gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, takipte kalın.

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