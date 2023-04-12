Xiaomi, Redmi Note 12 Pro serisi altına bir başka orta sınıf telefon olan Redmi Note 12 Pro 4G modelini ekledi. Telefon geçen hafta Avrupa’da duyuruldu ve bu hafta piyasaya sürülmeye hazır.

Telefon, 120Hz yenileme hızıyla 6,67 inç FHD + AMOLED ekrana sahip, eski bir Snapdragon 732G işlemci ile beraber geliyor ve telefon 8GB’a kadar RAM’e sahip. Ön tarafta ise 16MP ön kamera yer alıyor.

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Telefon, MIUI 11 ile Android 13 ile beraber çalışacak. Telefon, 8MP ultra geniş kamera ve bir çift 2MP makro ve derinlik sensörü ile 108MP 1/1.52 “arka kameraya sahip, yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı var ve 67W hızlı şarj desteği ile 5000mAh pil içeriyor.

Redmi Note 12 Pro teknik özellikleri

120Hz yenileme hızı, 1100 nit en yüksek parlaklık, 395 ppi, Dolby Vision özellikli 6,67 inç (1080×2400 piksel) FHD+ AMOLED ekran

Sekiz Çekirdekli (2.3GHz Çift + 1.8GHz Hexa Kryo 470 CPU) Adreno 618 GPU ile Snapdragon 732G 8nm Mobil Platform

128GB UFS 2.2 dahili depolama ile 6GB LPDDR4X RAM, 128GB / 256GB UFS 2.2 dahili depolama ile 8GB LPDDR4X RAM, microSD ile 1TB’a kadar genişletilebilir bellek

MIUI 13 ile Android 11

Hibrit Çift SIM (nano + nano / microSD)

f/1.9 diyafram açıklığına sahip 108MP arka kamera, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8MP ultra geniş kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP makro kamera, f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP derinlik sensörü LED flaş

f/2.4 diyafram açıklığına sahip 16MP ön kamera

Yana monte parmak izi sensörü

3,5 mm ses girişi, Çift Hoparlör, Dolby Atmos desteği

Boyutlar: 164,20×76,1×8,12mm; Ağırlık: 202g

Toza ve Sıçramaya dayanıklı (IP53)

Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, USB Type-C

67W hızlı şarj ile 5000mAh pil

Fiyatlandırma

Redmi Note 12 Pro 4G, Mavi, Gri, Beyaz ve Mavi renklerinde sunuluyor ve 6GB + 128GB modeli için 349,90 Euro (382 Dolar) olarak fiyatlandırılıyor.