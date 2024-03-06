Digital Chat Station tarafından paylaşılan bir sızıntı, Xiaomi‘nin merakla beklenen Redmi K80 serisi akıllı telefonlarına dair heyecan uyandırdı. 6 Mart’ta IT Home’da ortaya çıkan bu sızıntı, bu popüler cihazların yeni neslinin neler sunabileceğine dair bazı önemli ipuçları veriyor. Sızıntı, Xiaomi’nin Redmi K80 ve Redmi K80 Pro olmak üzere iki yeni model üzerinde çalıştığını gösteriyor. Henüz belirli bir lansman tarihi verilmese de, bilgiler 2024’ün sonlarına doğru bir çıkış olasılığına işaret ediyor. Bu yeni modellerin, potansiyel olarak yeni nesil Snapdragon işlemcilerle uyumlu olacağı düşünülüyor.

İlginizi Çekebilir: Redmi Note 13 Pro Plus 5G HyperOS güncellemesi yayınlandı

Sızıntı, Redmi K70’te bulunan mevcut Snapdragon 8 Gen 2’den uzaklaşılacağını ve önemli bir işlem gücü değişikliğine gidileceğini öne sürüyor. Xiaomi’nin, Snapdragon 8 Gen 3 veya hatta Snapdragon 8 Gen 4 ile Redmi K80 serisini donatabileceği konuşuluyor.

Ayrıca sızıntı, Xiaomi’nin K80 serisinde iki temel alana odaklandığını da vurguluyor: pil ömrü ve tasarım. Öne sürülen bilgilere göre, Redmi K70’in pil kapasitesi üzerinde önemli bir gelişme bekleniyor ve “ultra büyük kapasiteli, yüksek yoğunluklu silikon anot piller” kullanılabilir. Tasarım açısından ise, Redmi K80 serisinin, K70’te olduğu gibi 2K ekran, metal orta çerçeve ve cam gövde gibi tanıdık unsurları koruyacağı tahmin ediliyor.

Ancak, bu bilgilerin resmi Xiaomi onayına dayanmadığı ve sızıntı kaynaklı olduğu unutulmamalıdır. Dolayısıyla, teknik özellikler, özellikler ve çıkış tarihleri konusunda resmi ayrıntıların farklılık gösterebileceği unutulmamalıdır.