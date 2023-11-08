Yakında Xiaomi‘nin farklı alt markalarından yeni akıllı telefon serileri piyasaya sürmesi bekleniyor. Bu beklenen serilerden biri, Redmi K70 serisi. Şu anda, bu serinin giriş seviyesi modeli olarak bilinen Redmi K70e hakkında bazı sızıntılar ortaya çıkmış durumda. İşte bu modele dair bilgilere bir göz atalım.

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Sızıntıları paylaşan kaynağa göre, Redmi K70e modeli MediaTek Dimensity 8300 yongasıyla donatılacak. Ayrıca, bu cihazın 1.5K çözünürlüklü bir OLED ekranla geleceği ve 90W hızlı şarj desteğine sahip olabileceği söyleniyor. Ancak bu özelliklerin resmi olarak onaylanmadığını unutmamanız önemlidir; bu nedenle bu bilgilere şu an için temkinli yaklaşmakta fayda var.

Redmi K70 serisini bilmeyenler için, bu seri Xiaomi’nin en yeni amiral gemisi sınıfı akıllı telefonları arasında bulunuyor. Bu serinin temel olarak K70, K70 Pro ve K70e modellerinden oluşması bekleniyor. Bu yeni telefonların Çin pazarında bu ayın sonlarına doğru piyasaya sürülmesi tahmin ediliyor. Ayrıca, yakın zamanda MediaTek’in Dimensity 9300 lansman etkinliğinde iddia edilen bir Redmi K70 serisi telefonu görüldü. Bu yılın başlarında, Redmi K70 serisinin model numaraları da IMEI veritabanında tespit edilmişti.

Diğer modellere gelince, Redmi K70 modeli Snapdragon 8 Gen 2 yongasıyla desteklenebilirken, üst düzey Pro modeli Snapdragon 8 Gen 3 yongasını kullanabilir. K70 modelinin de 1.5K çözünürlüğe sahip bir ekranla geleceği söyleniyor. Ancak daha üst düzey K70 Pro modelinin 2K çözünürlükle gelebileceği tahmin ediliyor. Temel modelde 90W hızlı şarj özelliği bulunacağı belirtiliyor, ancak K70 Pro’nun 120W hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor. Redmi K70 serisinin amiral gemisi sınıfı kameralara sahip olacağı da rapor ediliyor.