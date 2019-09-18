Redmi K20 Pro Exclusive Edition, 12GB RAM ile geliyor!

Redmi, K20 Pro Exclusive Edition modelini, 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanıyla satışa sunmaya hazırlanıyor. Akıllı telefonun, Qualcomm’un Snapdragon 855 Plus sekiz çekirdekli işlemcisi tarafından gücünü alacağı daha önce doğrulanan bilgiler arasında yer alıyor.

Türkiye dahil global pazarda Xiaomi Mi 9T Pro olarak satılan Redmi K20 Pro için donanım konusunda sınırları zorlayan “Exclusive Edition” sürümüyle yeniden gündeme geliyor. Tasarımsal olarak normal versiyon ile aynı olacak ancak performansı artıracak Exclusive Edition, birçok benzer özelliklere sahip rakiplerinden daha uygun olacak tahmin ediliyor.

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Redmi K20 Pro Exclusive Edition, teknik özellikler arasında % 91,9’luk bir ekran / kasa oranına sahip 6,39 inç Full HD + AMOLED ekran, Android Pie tabanlı, Sony IMX586 sensörlü 48 megapiksel arka kamera, 2x için 8 megapiksel telefoto lens de dahil olacak. Ayrıca sızıntılara göre, mevcut siyah, mavi ve kırmızı renk seçeneklerine ek olarak pembe, beyaz, yeşil, mor ve gri renk seçeneklerine de sahip olması bekleniyor. Xiaomi, Exclusive Edition modelini 19 Eylül’de yapacağı etkinlik ile tanıtacak.

Redmi K20 Pro’nun özellikleri