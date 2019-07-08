Redmi K20 Pro Avengers Edition modelinin ilk gerçek fotoğrafları

Redmi K20 Pro Avengers Edition modeli, cihaz ilk kez tanıtıldığında belirtilmiş ancak detaylar paylaşılmamıştı. Onun yerine cihazın kırmızı ve mavi renklerini görebilmiştik. Şimdi ise cihazın ilk gerçek fotoğrafları Weibo platformu üzerinde paylaşıldı.

Redmi K20 Pro Avengers Edition nasıl görünüyor?

Henüz ne zaman resmi olarak satışa çıkacağı bilinmeyen telefonla ilgili ilk gerçek görseller, cihazın oldukça şık olduğunu gösteriyor.

Özellikle telefonun işleme detayları ve çizgisel yapı tasarıma farklılık katmış.

Bu arada söylentilere göre dış tasarımda uygulanan 3D yapının ve renk düzeninin, yazılım tarafında da benzer bir tema ile desteklenmesi bekleniyor. Henüz cihazın satış tarihiyle beraber fiyatı da belirsizliğini koruyor. Son olarak halihazırda Redmi K20 Pro‘nun normal sürümlerinin halihazırda Çin’de 1 milyon satış barajını geçtiğini de hatırlatalım.

Redmi K20 Pro, Türkiye’ye gelecek mi?

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Redmi K20 modelinin Avrupa sürümü olan Xiaomi Mi 9T ülkemizde satışa sunulmuştu. Ancak Pro versiyon, lansmanda aldığımız bilgiye göre ne yazık ki ülkemizde satışa sunulmayacak. O nedenle doğal olarak Avengers Edition olan sürümün de ülkemizde satılmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Redmi K20 Pro özellikleri