Redmi K20 Pro 200.000 satış rakamını yakaladı!

Xiaomi‘nin alt markası Redmi‘nin amiral gemisi akıllı telefonu Redmi K20 Pro Çin’de satışa çıkmasından 1 saat 45 dakika sonra 200.000 satış rakamını yakaladı.

İlginizi çekebilir: Redmi 6 Pro ve Note 5 Pro Pie güncellemesi aldı

Redmi K20 Pro özellikleri

Sahip olduğu üst düzey özelliklerine karşın uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken telefon teknoloji meraklılarında büyük bir beklenti yaratmıştı. Bu haftanın başında düzenlenen bir etkinlikle tanıtılan telefon, dünyada ilk kez bugün Çin‘de satışa çıktı. Sadece 1 saat 45 dakika içinde 200.000 satış rakamını yakalayan telefonun oldukça başarılı bir satış rakamına ulaşacağını tahmin etmek güç değil.

Telefon; 6.39 inç büyüklüğünde,FHD+ çözünürlüğünde çentiksiz bir Super AMOLED ekrana sahip. Pop-up ön kamera tasarımıyla gelen telefonun ekran-kasa oranı bu sayede 86.1 % seviyesine çıkıyor. K20 Pro ekrandan parmak izi okuma özelliğini de kullanıcılarına sunuyor. Android Pie işletim sistemiyle kutusundan çıkan Snapdragon 855‘li telefon, Xiaomi’nin MIUI 10 arayüzünü kullanıyor.

4000 mAh‘lık büyük bir bataryaya sahip olan telefonun arka tarafında üçlü kamera kurulumuna (48 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açı kamera ve 8 MP telephoto kamera) verilmiş. Cihazın açılır kapanır ön kamerası ise 20 MP çözünürlüğe sahip.