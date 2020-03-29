Akıllı Telefonlar
Redmi 9, canlı fotoğrafı ile göründü!
Fiyat odaklı ürünleriyle kullanıcılar tarafından ilgi gören Redmi markasının giriş seviyesi kategorisinde olacak yeni cihazı Redmi 9, canlı bir fotoğraf ile ortaya çıktı.
Redmi 8 modelinin tanıtılmasının ardından sadece 6 ay geçti. Fakat Redmi, serinin yeni modeli için kolları sıvamışa benziyor. Sudhanshu Ambhore tarafından Redmi 9 modeline ait olduğu öne sürülen fotoğraf ile birlikte cihazın özellikleri ile ilgili bilgiler de sızdırıldı. Cihaz muhtemelen dörtlü bir kamera kurulumuna sahip olacak. Giriş seviyesi cihazlarda dahi dörtlü kamera kurulumuna geçilmesi akıllı telefon pazarında standartların yükselmesi konusunda sevindirici. Fotoğrafın kaynağı tarafından cihazın 13 megapiksel çözünürlüklü ana kameraya sahip olacağını da belirtiyor. Bu kameraya 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açı, 5 megapiksel çözünürlüklü makro ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik algılayıcı lens eşlik edecek. Redmi 9 bu kamera kurulumu ile akıllara Realme 6i modelini getiriyor. Zira iki cihaz aynı kategoride ve rakip durumunda. Realme 6i modeli farklı olarak 9 megapiksel çözünürlüklü bir ana kameraya sahip.
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Sudhanshu Ambhore tarafından sızdırılan bir diğer bilgi ise cihazın Realme 6i modelinin de kullandığı Mediatek Helio G80 işlemcisinden güç alacağı yönünde. Ayrıca cihazın mor ve yeşil renk seçeneklerine sahip olacağı da sızan bilgiler arasında.
Haberimizde yer alan Redmi 9 modeline ait bilgilerin sızıntılara dayandığını belirtmiş olalım. Söz konusu cihazın kesin özelliklerini öğrenmek için firmanın resmi duyurularını beklemek zorundayız.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M01, Wi-Fi Alliance tarafından görüntülendi!
Birkaç hafta önce, SamMobile tarafından Samsung Galaxy M01 ile ilgili rapor yayınlanmıştı. Bugün ise cihaz, Wi-Fi Alliance tarafından görüntülendi. Yapılan Geekbench testine göre, Galaxy M serisine ait cihaz giriş seviyesi bir telefon olacak.
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Samsung Galaxy M01 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Galaxy M01, Geekbench sonuçlarına göre giriş seviye Snapdragon bir yonga seti kullanacak. Cihazda 3 GB RAM bulunacak ve Android 10 ile kutudan çıkacak. Cihazın işlemcisi henüz bilinmemesine rağmen sekiz çekirdekli bir yonga setine sahip olacağı biliniyor. Ayrıca telefonun işlemcisinin taban frekans değeri ise 2.4 GHz olacak. Bu veriler değerlendirildiğinde, tahmin edilene göre bu işlemci Snapdragon 439 olacak. Bugün ortaya çıkan Wi-Fi Alliance verilerine göre, henüz resmi olarak duyurulmamış bu cihazda Wi-Fi b/g/n desteği bulunacak. Yine aynı rapora göre Galaxy M01‘in Android 10 sertifikası da bu şekilde onaylandı.
Cihazın model numarası yayınlanan rapora göre SM-M015G/DS olacak. Bu model numarasındaki DS, cihazın çift SIM desteğinin bulunacağını gösteriyor. M01’in bilinen detaylarına göre SamMobile‘ın yaptığı açıklama, bu cihazın Hindistan, Rusya, Sri Lanka ve Nepal gibi pazarlar için geliştirilen Samsung Galaxy A01‘in bir çeşidi olabileceği yönünde.
Şu anlık Galaxy M01 hakkında başka bir ayrıntı bilinmiyor. Ancak Wi-Fi Alliance sertifikasını almış olması, cihazın lansmanının yakında yapılacağını gösteriyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung, ücretsiz YouTube Premium aboneliği veriyor!
Samsung, Galaxy sahiplerine ücretsiz YouTube Premium deneme şansı sunuyor. Kampanya ayrıca YouTube Music üyeliği de içeriyor.
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Güney Koreli teknoloji şirketi, söz konusu kampanyayı resmi hesabından duyurdu. Samsung’un yapmış olduğu bu kapmaya ilk değil. Şirket, geçtiğimiz yıl da Galaxy S10/S10e/S10+, Note10, Note10+, Tab 6 veya Tab S5e satın alıp etkinleştiren ve Türkiye’de yaşayan katılımcılara 4 aylık YouTube Premium ücretsiz deneme promosyonu sunmuştu.
Yeni kampanyanın detayları da belli oldu. Sitede belirtilen bilgilendirmeye göre, “4 aylık YouTube Premium ücretsiz deneme promosyonundan, yalnızca 14 Şubat 2020 ile 05 Mart 2021 tarihleri arasında Samsung Galaxy S20 | S20+ | S20 Ultra ve Galaxy Z Flip satın alıp etkinleştiren ve Türkiye’de yaşayan katılımcılar yararlanabilir. 2 aylık YouTube Premium ücretsiz deneme promosyonundan, yalnızca ilgili tarihler arasında diğer Samsung Galaxy cihazlarından satın alıp etkinleştiren ve Türkiye’de yaşayan katılımcılar yararlanabilir. Teklif yalnızca, halihazırda YouTube Premium, YouTube Music Premium veya Google Play Müzik abonesi olmayan; YouTube Premium, YouTube Music Premium, YouTube Red veya Google Play Müzik abonesi olmamış ve deneme süresinden yararlanmamış müşterilere sunulmaktadır. “
Söz konusu kampanyanın en önemli detayı 14 Şubat 2020 – 5 Mart 2021 tarihleri arasında satın almış ve etkinleştirmiş olması gerekiyor. Bu önemli detaya göre yeni bir Samsung cihazı kullanıcısı olmanız şart.
Siz de kampanya koşullarını sağlayan bir Galaxy cihazına sahipseniz YouTube Premium’u ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Kampanyanın katılım koşullarıyla ilgili daha fazla detaya Samsung’un resmi internet sitesinden ulaşabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Lenovo M10 Plus, özellikleriyle birlikte ortaya çıktı!
Lenovo, M10 FHD REL tabletini Ocak ayında piyasaya sürmüştü. Bugün ise şirket, Lenovo M10 Plus olarak adlandırılan benzer özellikteki yeni ürününü tanıttı. Firma ürünü kendi sitesinde hazırladığı bir sayfa ile kullanıcılara sundu.
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Lenovo M10 Plus hangi teknik özelliklerle tanıtıldı?
Lenovo M10 Plus, 1920×1200 çözünürlükte 10.3 inçlik bir ekran ile gelecek. Şirket, tabletin ekran/gövde oranının %87 olacağını söylüyor. M10 Plus, 8.15 mm kalınlığında ve 480 gram ağırlığında olacak. Cihazda Helio P22T SoC işlemci ve 4 GB RAM bulunacak. Tablet, eski Android sürümü olan Android 9 Pie ile kutudan çıkacak ve 64 GB ile 128 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı seçeneği sunacak. Ayrıca cihazda 256 GB‘a kadar depolama alanını genişletebileceğiniz microSD kart slotu da bulunacak.
M10 Plus, kamera olarak arka tarafta 13 MP‘lik büyük bir ana kameraya ve ön tarafta 8 MP değerinde bir selfie kameraya sahip. Cihaz, 3.5 mm kulaklık girişi, çift taraflı hoparlör ve Dolby Atmos ile birlikte geliyor. M10 Plus hem Wi-Fi hem de LTE‘yi destekliyor. Tablette USB-C portu üzerinden 10W‘a kadar şarj destekleyen 7000 mAh değerinde bir batarya bulunuyor.
M10 Plus, tek renk seçeneği olan gri ile gelecek ve fiyat olarak 1.599 CNY‘den ($225/€205) satışa başlayacak.