Redmi 9, canlı fotoğrafı ile göründü!

Birkaç hafta önce, SamMobile tarafından Samsung Galaxy M01 ile ilgili rapor yayınlanmıştı. Bugün ise cihaz, Wi-Fi Alliance tarafından görüntülendi. Yapılan Geekbench testine göre, Galaxy M serisine ait cihaz giriş seviyesi bir telefon olacak.

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Samsung Galaxy M01 hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Galaxy M01, Geekbench sonuçlarına göre giriş seviye Snapdragon bir yonga seti kullanacak. Cihazda 3 GB RAM bulunacak ve Android 10 ile kutudan çıkacak. Cihazın işlemcisi henüz bilinmemesine rağmen sekiz çekirdekli bir yonga setine sahip olacağı biliniyor. Ayrıca telefonun işlemcisinin taban frekans değeri ise 2.4 GHz olacak. Bu veriler değerlendirildiğinde, tahmin edilene göre bu işlemci Snapdragon 439 olacak. Bugün ortaya çıkan Wi-Fi Alliance verilerine göre, henüz resmi olarak duyurulmamış bu cihazda Wi-Fi b/g/n desteği bulunacak. Yine aynı rapora göre Galaxy M01‘in Android 10 sertifikası da bu şekilde onaylandı.

Cihazın model numarası yayınlanan rapora göre SM-M015G/DS olacak. Bu model numarasındaki DS, cihazın çift SIM desteğinin bulunacağını gösteriyor. M01’in bilinen detaylarına göre SamMobile‘ın yaptığı açıklama, bu cihazın Hindistan, Rusya, Sri Lanka ve Nepal gibi pazarlar için geliştirilen Samsung Galaxy A01‘in bir çeşidi olabileceği yönünde.

Şu anlık Galaxy M01 hakkında başka bir ayrıntı bilinmiyor. Ancak Wi-Fi Alliance sertifikasını almış olması, cihazın lansmanının yakında yapılacağını gösteriyor.